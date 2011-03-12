امام موسی صدر مرد شفاف و صریح در روزهای نفاق بود

به گزارش خبرنگار مهر، در کنگره بین‌المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام، که عصر امروز برگزار شد،عادل عون نماینده جنبش امل با اشاره به شخصیت امام موسی صدر اظهار داشت: امام موسی صدر رهبری استثنایی در گفتار و در اعمال و بی نظیر بود.

نماینده جنبش امل در تهران افزود: وی امامی ممتاز در سیاست بوده و حسن وطن‌دوستی را واجب و مقدس می‌دانست و بر همین اساس معامله با دشمنان را حرام می دانست.

عون تصریح کرد: امام موسی صدر باور داشت که گفتگوی تمدن‌ها بسیار مهم بوده و بهترین سرمایه انسان است و وی همواره دسیسه‌ها را قبل از اجرا شدن در‌می‌یافت و اعتقاد داشت آزادی فلسطین تنها به دست مومنان امکان‌پذیر است.

نماینده جنبش امل ادامه داد:جهان اسلام یک متفکر و روشنفکر را از دست داد و جهان اسلام هیچگاه نمی تواند حق وی را ادا کند چرا که وی مرد شفاف و صریحی در روزهای نفاق بود و مردی پاک در میان پلیدی‌ها و مردی آزاده در میان همه بندها بود.

