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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۱

چمران:

امام موسی صدر در رفع اختلافات قومی درون لبنان نقش وحدت بخش داشت

امام موسی صدر در رفع اختلافات قومی درون لبنان نقش وحدت بخش داشت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امام موسی صدر نجات دهنده مردم لبنان از همه طوائف مسیحی ، سنی ، ارمنی به ویژه شیعیان است تصریح کرد: امام موسی صدر در رفع بسیاری از اختلافات قومی درون لبنان و نقش محوری وحدت بخش داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز در کنگره بین المللی نقش امام موسی صدر در بیداری جهان اسلام گفت: انقلاب اسلامی بیش از پیش بر مناطق شیعه نشین به ویژه در لبنان و عراق تاثیر گذار بوده است و استکبار جهانی برای اینکه جلوی رشد روزافزون انقلاب اسلامی را درکشورهای اسلامی به ویژه این دو کشور بگیرد سعی کرد امام موسی صدر را در لبنان و شهید صدر را در عراق حذف کند.

وی افزود: در شرایطی که شیعیان لبنان در این کشور اصلا به حساب نمی آمدند و شرایط رفاهی و اجتماعی بسیار نامناسبی داشتند امام موسی صدر توانست آنان را متحد و سازماندهی کند.
 
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امام موسی صدر  نجات دهنده مردم لبنان از همه طوائف مسیحی ، سنی ، ارمنی به ویژه شیعیان است تصریح کرد: امام موسی صدر در رفع بسیاری از اختلافات قومی درون لبنان و نقش محوری وحدت بخش داشتند.

چمران در ادامه با اشاره به این که معمر قذافی به عنوان عامل استکباری با برنامه ریزی انگلستان و در صحنه ای شبیه به کودتا به قدرت رسید ، گفت: قذافی همیشه علیه شیعیان فحاشی و به آنها خیانت کرده است .
 
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی با توجه به قیام ملت های منطقه به ویژه در لیبی شاهد آزادی و بازگشت هرچه زودتر امام موسی صدر باشیم.
 
کد مطلب 1272883

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