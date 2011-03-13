نگرانی غرب درباره نفت خاورمیانه و بهره برداری روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی از مسکو می نویسد: در حالی که ترس و نگرانی از امنیت تامین نفت از خاورمیانه سراسر کشورهای غربی را فرا گرفته در این میان روسها از نظر اقتصادی منافع سرشاری به جیب می زنند. بنا براین گزارش تولید نفت روسها از تولید نفت عربستان سعودی بیشتر است. لذا در جریان بحران خاورمیانه و آفریقای شمالی نه تنها از نظر نفتی بلکه ارزش پول آنها در مقابل دلار نیز افزایش یافته است. ارزش سهام روسیه نیز از ابتدای سال میلادی 6 درصد افزایش یافته است.

نیویورک تایمز می افزاید: درحالی که قیمت نفت به بشکه ای 114 دلار رسیده روسیه از حداکثر ظرفیت تولید خود بهره برداری می کند. درسالهای اخیر تولید گاز این کشور نیز افزایش چشمگیری داشته بطوری که برخی از کشورهای اروپای غربی از جمله فرانسه را ترغیب به سرمایه گذاری در روسیه نموده است. شرکت انرژی توتال فرانسه 12 درصد گاز طبیعی روسیه را خریداری کرده است.

درادامه این گزارش آمده است: اگر چه عربستان سعودی در کشورهای تولید کننده اوپک بالاترین تولید را دارد ولی درحل حاضر از همه ظرفیت و امکانات خود استفاده نمی کند درحالیکه روسیه حداکثر ظرفیت تولید خود را بکار گرفته است. اما بدلیل اینکه این کشور درسازمان اوپک عضویت ندارد نمی تواند در قیمت نفت تاثیر زیادی بگذارد.