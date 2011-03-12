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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۵

مهمانپرست:

تغییر دیدگاه امارات عربی متحده درباره جزایر ایرانی گامی مناسب است

تغییر دیدگاه امارات عربی متحده درباره جزایر ایرانی گامی مناسب است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به بیانیه اجلاس 118 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با تاکید بر ایرانی بودن سه جزیره ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک اظهار داشت: تغییر دیدگاه امارات عربی متحده را می توان گام مناسبی در جهت تصحیح رویکرد این کشور تلقی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رامین مهمانپرست افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی دو جانبه و مستقیم درباره سوء تفاهم ایجاد شده در مورد جزیره ابوموسی در خصوص ترتیبات اجرایی یادداشت تفاهم 1971 اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد روابط میان جمهوری اسلامی ایران با هر یک از اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات عربی متحده با همان ساز و کارهای دو جانبه و در چار چوب روابط همسایگی و حسن همجواری به پیش رود و درک این واقعیت از سوی آن شورا زمینه های گسترش هر چه بیشتر روابط و همکاریها را فراهم کند.
 
 
کد مطلب 1272889

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