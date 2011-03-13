رشد قارچ گونه قالیشویی های غیر مجاز

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، همزمان با هدفمندی یارانه ها و صرفه جویی در مصرف آب، بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند برای شتسشوی قالی و موکت از کارگاه های قالیشویی استفاده کنند و در این بین کانونهای تبلیغاتی کارگاه های قالیشویی های غیرمجاز روز به روز گرمتر می شود.

این درحالیست که قالیشویی از مشاغلی است که پررونق ترین روزهای خود را در روزهای پایانی سال می گذارند و باید کسادی بازار خود را در طول سال با پرکاری آخرسال جبران کند.

رشد قارچ گونه برخی قالیشویی های بدون مجوز در مناطق مختلف گلستان موجب کسای بازار قالیشویی های مجاز شده است و سودجویانی که این روزها برای سوداندوزی بیشتر به بازار قالیشویی روی آورده اند.

وجود هشت قالیشویی مجاز در گرگان

از میان شمار روبه رشد فعالیت کارگاههای قالیشویی که این روزهای بازار تبلیغاتی شان در مرکز گلستان گرم شده است تنها هشت قالیشویی دارای مجوز هستند.

قالیشویی های یحیایی، گلستان، متین، ساداتی، سعید، سعیدی منش و بیکی از جمله قالیشویی های فعال در گرگان به شمار می آیند.

نماینده قالیشویان گرگان در صنف فرش فروشان در این زمینه گفت: بر اساس اطلاعات ما تنها هشت قالیشویی در شهر گرگان دارای مجوز است.



فعالیت حرف دیگر در قالیشویی

علی ساداتی افزود: بسیازی از قالیشویی های که این روزها با تبلیغات فراوان در شهر گرگان کار می کنند دارای مجوز نیستند و بیشتر از شهرهای اطراف و دیگر مشاغل به این حرفه روی آورده اند.

وی از مردم خواست تا فریب تبلیغات زیاد قالیشویی ها را نخورند و اگر کار با کیفیت می خواهند به سوابق این قالیشویی ها توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: قالیشویی هایی که قارچ گونه سبز می شوند بدون شک بعد از عید قالیشویی خود را جمع می کنند.

ساداتی در زمینه نظارت برقالیشویی های بدون مجوز گفت: مسئولیت جلوگیری از فعالیت این قالیشویی ها با نماینده قالیشویان و اتحادیه فرش فروشان است و با بارز شدن تخلف باید موارد را به بازرگانی اعلام کنند.

نظارت بر بازار قالیشویی کم است

نماینده قالیشویان گرگان یادآورشد: متاسفانه به دلیل کثرت فعالیت قالیشویان این روزها کمتر به این مسئله پرداخته می شود.

وی درباره افزایش نرخ های قالیشویی گفت: نرخ مصوب امسال چندان در فرش ماشینی تغییر نکرده است و به دلیل هدفمندی یارانه ها و احتمال کسادی بازار در پایان سال، تغییر چندانی در نرخ های قبلی ایجاد نکرده ایم.

ساداتی افزود: نرخ مصوب در فرش ماشینی به ازای هر متر مربع 10 هزار ریال است ولی فرش دستباف به دلیل استفاده از مواد طبیعی در بافت باید از مواد تثبیت کننده رنگ استفاده شود، نرخ گرانتری دارد.

وی یادآورشد: قیمت شستن فرش دستباف 12 متری 150 هزار ریال، 9 متری 120 هزار ریال و شش متری 80 هزار ریال است.

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بازار قالیشویی

ساداتی با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر حرفه قالیشویی افزود: شاید این طرح بر مشاغل دیگر تاثیر چندانی نداشته باشد ولی بنظر می رسد نوک پیکان این طرح به شغل قالیشویی اصابت کرده است.

وی گفت: در حرفه ما بهای انرژی، آب، برق، گاز، گازوئیل حرف اول را می زند و کارگاههای قالیشویی بشدت به این منابع وابسته است.

ساداتی با اشاره به اینکه به دلیل کثرت فعالیت کارگاههای قالیشویی غیرمجاز امکان مفقود و یا پاره شدن فرش وجود دارد، افزود: قالیشویی های مجاز در صورت وقوع چنین حوادثی موظف به پرداخت خسارت هستند، درحالیکه تضمینی در قالیشویی های غیرمجاز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات فرش پاره می شود و مشتری گمان می کند که باید کارگاه قالیشویی به اندازه قیمت فرش تاوان دهد که ما یا تاوان قیمت فرش را می دهیم و یا فرش را رفو می کنیم.

نماینده قالیشویان گرگان عنوان کرد: برخی مشتریان از عدم ارائه خدمات خوب قالیشویی ها در زمینه ششت فرش یا تحویل در درب منازل گله دارند و برخی قالیشویی ها ظرفیت پایینی دارند و بخاطر از دست ندادن مشتری، بیش از ظرفیت خدمات می دهند و کارگاه قالیشویی برای تحویل قالی در درب منازل هزینه خود را قبلا دریافت کرده و نباید از مشتری هزینه اضافه طلب کند.

رواج قالیشویی سنتی در ترکمن صحرا به رغم فعالیت کارگاههای قالیشویی مجاز و غیرمجاز، هنوز در برخی از روستاها و مناطق شهری گلستان بویژه مناطق ترکمن نشین، شستن فرش و قالی بصورت دستی و سنتی رواج دارد و این کار تبدیل به سنت شده است. زنان و دختران ترکمن در این ایام با استفاده از آب رودخانه و چشمه برای قالیشویی استفاده می کنند و اهالی برای شستن فرشها به یکدیگر کمک می کنند. ***

به گفته برخی فعالان حرفه قالیشویی، رشد قارچ گونه قالیشویی های غیرمجاز بر کار این واحدها تاثیر منفی گذاشته و موجب ضرردهی شده است.

این عده خواهان نظارت بیشتر و جلوگیری از فعالیت قالیشویی های غیرمجاز و حمایت از کارگاههای قالیشویی مجاز شدند.

تغییر در نرخ های مصوب با توجه هدفمندی یارانه ها و افزایش بهای حامل های انرژی از دیگر خواسته های فعالان این حرفه بوده است.