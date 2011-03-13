نمایندگان مجلس دانش آموزی با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دبیر خانه مجلس دانش آموزی گفت: اولین نشست پنجمین دوره مجلس دانش آموزی و مراسم تحلیف نمایندگان این مجلس با حضور دکتر حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش و دکتر حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دانش آموزی برگزار می شود.

زهرا پناهی روا گفت: مراسم تحلیف هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی با حضور رئیس جمهور عصر امروز (یکشنبه) برگزار خواهد شد.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی برای نمایندگان مجلس دانش آموزی اظهار داشت: این کارگاه ها در سه بخش، کارگاه آداب و مهارتهای نمایندگی با حضور دکتر دهقان، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، کارگاه بصیرت و ولایت با حضور محبی، مدیرکل آموزش و پژوهش و کارگاه عملیات تدوین سند با حضور مهندس نوید، دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

وی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس دانش آموزی عصر شنبه با حضور در حرم امام (ره) با بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند، گفت: در این مراسم حجت الاسلام حاج علی اکبری، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی در جمع حاضرین سخنرانی کرد.

پناهی روا در پایان افزود: برای عضویت درهیئت رئیسه مجلس دانش آموزی 49 نفر کاندید شده اند که در صورت انتخاب، اعضای هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی به عنوان مشاوران دانش آموزی وزیر آموزش و پرورش خواهند بود .