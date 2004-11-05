۱۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۵۷

روز سه شنبه:

اسامي 14 هزار پذيرفته شده جديد آزمون كارداني پيوسته اعلام مي شود

اسامي 14 هزار نفر از پذير فته شدگان جديد آزمون كارداني پيوسته سال 83 ، روز سه شنبه 19 آبان ماه از طريق ويژه نامه فرهيختگان اعلام مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر ناصر اقبالي با اعلام اين خبر افزود: اين افراد با ايجاد ظرفيت جديد در تعدادي از رشته هاي آزمون كارداني پيوسته سال 83 شامل كامپيوتر ، مكانيك خودرو ، ساخت و توليد، نقشه كشي  معماري ، الكتروتكنيك ، علمي كاربردي حسابداري و مربي كودك و مربي بهداشت مدارس پذيرفته شده اند.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي همچنين اظهار داشت: پذيرفته شدگان از تاريخ شنبه 30 آبان تا دوشنبه دوم آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به واحد هاي دانشگاهي محل پذيرش نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

وي تصريح كرد: زمان تشكيل كلاس اين دسته از پذيرفته شدگان در بهمن ماه سال جاري خواهد بود.

