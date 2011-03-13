رئیس جمهور: قیمت مسکن همچنان بالاست/ ماموریتهای جدید آقای وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دیشب شورای عالی مسکن به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد سه تصمیم دولت برای بازار مسکن را به دنبال داشت.

براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر، رئیس‌جمهور با بیان اینکه قیمت مسکن هنوز هم بالا است، گفته است که علیرغم تعدیل قیمت و شکست حباب مسکن که سال گذشته در بازار رخ داد، اما هنوز هم با توجه به قیمت تمام‌شده ساخت یک واحد مسکونی، قیمت مسکن بالا است و وزیر مسکن و شهرسازی باید برای کاهش قیمت مسکن چاره‌اندیشی کند.

موضوع دوم دیدگاه رئیس‌جمهور درباره تغییر الگوی شهرسازی بود که بر این اساس، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی مامور شده است که طرحی را برای این موضوع تهیه و به شورای عالی مسکن ارایه کند.

همچنین وزیر مسکن مامور شده است تا ساخت و سازها را بهینه و وسعت آن را افزایش دهد، به نحوی که از بلندمرتبه سازی آپارتمان به سمت ساخت واحدهای مسکونی دو طبقه - در برخی استانها - پیش رویم.

موضوع سوم مرتبط با سامانه املاک و مستغلات مسکن بود که آخرین وضعیت این سامانه تشریح شد. در این باره هم اعتقاد رئیس‌جمهور این بود که این سامانه باید محوریت کارهای خود را توسعه بخشد و بانکه نیز بسیاری از استعلام‌های مورد نیاز خود برای وام‌دهی به افراد را از طریق این سامانه صورت دهند به نحوی که این سامانه، کار کارشناسی بانک را در رابطه با قیمت ملک انجام دهد. البته این موضوع در راستای طرح دولت الکترونیک مطرح شده است.

در این جلسه، گزارشی هم از نحوه ساخت و ساز مسکن مهر و موضوع تحویل آن از سوی وزیر مسکن و شهرسازی ارایه شد.

