برنامه های "علی" سپاهان را به قهرمانی رساند

حبیب الله ناظریان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: در ابتدای سال ضربه مهلکی به تیم وارد شد. درگذشت علی شاطرزاده، ضایعه بزرگی برای خانواده سپاهان بود. همه اعضای تیم به او وابسته بودند و جمع کردن آن تیم در آن شرایط بحرانی کار سختی بود.

وی ادامه داد: در سه رده دسته اول، برتر و سوپر لیگ قهرمان شدیم و این تنها به بار نشستن زحمات و برنامه های علی شاطرزاده بود. او برای قهرمانی در هر سه رده برنامه ریزی کرده بود و ما توانستیم با دنبال کردن آن برنامه به این مهم دست پیدا کنیم. البته اعضای تیم هم غیرت کرده و به یاد علی سخت تلاش کردند و قهرمانی ها را نیز به او خانواده اش هدیه دادند.

ناظریان در مورد سطح فنی لیگ گفت: لیگ بسیار خوبی را به لحاظ فنی شاهد بودیم. در دو بخش کاتا و کومیته نفرات خوبی را دیدم که می توانند آینده کاراته را بیمه کنند. به خصوص در رده های سنی پایه که با برنامه ریزی دقیق و منظم فدراسیون به اهداف تعیین شده خواهیم رسید.

رئیس سابق فدراسیون کاراته در مورد شایعه حضور در فدراسیون به عنوان مدیر سازمان تیم های ملی گفت: در این رابطه هنوز با من صحبتی نشده و من سالهای زیادی از عمر خود را در کاراته گذرانده ام و اگر قرار باشد چنین سمتی را قبول کنم قطعا با برنامه و شرایط خاص خواهد بود.

وی در پایان گفت: با این لیگ و پتانسیل خوب،کاراته ایران می تواند در دنیا حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. ما در جهانی اسپانیا یک امتیاز برای رسین به فینال جهانی فاصله داشتیم. اگر هدف مشخص شود، افراد با برنامه و مسئولیت مشخص به کار گرفته شوند و همه یکدل برای رسیدن به هدف گام بردارند.