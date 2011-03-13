به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی حنطه شامگاه شنبه پس از دیدار تیمش مقابل استقلال اهواز در حالیکه از کسب سه امتیاز این دیدار به شدت احساساتی شده بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم ابومسلم جزئی از زندگی من است و اگر قرار است روزی بمیرم، بگذارید که در کنار مشکی پوشان خراسان جان بدهم.



وی افزود: اکنون اگر قلبم را بشکافید به جای خون، رنگ مشکی از آن بیرون می زند چرا که من به ابومسلم خیلی علاقه دارم و بازیکنان نیز برای این تیم از جان مایه می گذارند و بنده و بازیکنان همه تلاش مان را به کار می گیریم تا به لیگ برتر صعود کنیم.



سرمربی ابومسلم در خصوص دیدار تیمش و استقلال اهواز گفت: دیدار خوبی بود و به اعتقاد من این استقلال اهواز نباید بازی های اخیرش را با نتایج پرگل واگذار می کرد.



حنطه تصریح کرد: این تیم در دیدار با ما بسیار پرقدرت و منسجم ظاهر شد و بازی زیبایی را به نمایش گذاشتتد اما در نهایت بازیکنان ابومسلم توانستند بازی را به نفع خودشان به پایان برسانند و سه امتیاز حساس را کسب کنند.



وی در خصوص قضاوت این دیدار نیز گفت: داوری عالی بود و همه چیز مناسب پیش رفت و من در مورد داوری صحبتی ندارم.



سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: تلاش ما برای پیشرفت ابومسلم است و در دیدار با استقلال اهواز هم شاهد همین موضوع بودیم و در این دیدار با تغییر روش بازی بازیکنانم در نیمه دوم توانستیم نتیجه را به سود خودمان به پایان برسانیم.