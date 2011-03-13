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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۲

اردیبهشت 90/

مسابقات بین اللملی کشتی جام شیرودی در مازندران برگزار می شود

مسابقات بین اللملی کشتی جام شیرودی در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران، زمان برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام شهید علی اکبر شیرودی، در این استان را نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد.

غلام نوری زاده به مهر گفت: با توافق های انجام شده، سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام خلبان شهید شیرودی روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه سال آینده در شهرستان تنکابن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه، هیئت کشتی مازندران از سه کشور، گرجستان، داغستان و ارمنستان برای شرکت در این مسابقات دعوتنامه صادر کرده است تصریح کرد: به علت اینکه این مسابقات هنوز در تقویم مسابقاتی (فیلا) قرار نگرفته نمی توان از کشورهای خارجی بیشتری برای شرکت در این جام دعوت کرد.

دبیر هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: هشت تیم از استانهای کشور و چهار تیم از مازندران در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

نوری زاده، با بیان اینکه درمجموع 52 هزار دلار جایزه نقدی به کشتی گیران و تیم های برتر سومین دوره مسابقات بین المللی جام شهید شیرودی در نظرگرفته شده است، اضافه کرد: برای نفر اول هر وزن دوهزاردلار، نفردوم هزارو500 دلار و نفر سوم هزار دلار به عنوان جوائز نقدی جام تعیین شده است.

وی ادامه داد: به تیم اول این مسابقات جایزه پنج هزار دلاری و تیم های دوم و سوم، به ترتیب سه هزار و دوهزار دلار جوایز نقدی اهداء می شود.

دبیر هیئت کشتی مازندران خاطرنشان کرد: سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام شهید علی اکبرشیرودی در هفت وزن رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.  

کد مطلب 1272912

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