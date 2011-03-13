مسابقات بین اللملی کشتی جام شیرودی در مازندران برگزار می شود

غلام نوری زاده به مهر گفت: با توافق های انجام شده، سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام خلبان شهید شیرودی روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه سال آینده در شهرستان تنکابن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه، هیئت کشتی مازندران از سه کشور، گرجستان، داغستان و ارمنستان برای شرکت در این مسابقات دعوتنامه صادر کرده است تصریح کرد: به علت اینکه این مسابقات هنوز در تقویم مسابقاتی (فیلا) قرار نگرفته نمی توان از کشورهای خارجی بیشتری برای شرکت در این جام دعوت کرد.

دبیر هیئت کشتی مازندران اضافه کرد: هشت تیم از استانهای کشور و چهار تیم از مازندران در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

نوری زاده، با بیان اینکه درمجموع 52 هزار دلار جایزه نقدی به کشتی گیران و تیم های برتر سومین دوره مسابقات بین المللی جام شهید شیرودی در نظرگرفته شده است، اضافه کرد: برای نفر اول هر وزن دوهزاردلار، نفردوم هزارو500 دلار و نفر سوم هزار دلار به عنوان جوائز نقدی جام تعیین شده است.

وی ادامه داد: به تیم اول این مسابقات جایزه پنج هزار دلاری و تیم های دوم و سوم، به ترتیب سه هزار و دوهزار دلار جوایز نقدی اهداء می شود.

دبیر هیئت کشتی مازندران خاطرنشان کرد: سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام شهید علی اکبرشیرودی در هفت وزن رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.