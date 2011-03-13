بسته جامع نظام سلامت نوزادان مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل، پیرامون نظام سلامت نوزادان مازندرانی گفت: این کارگروه باید برای برای تولد نوزادان و سلامت مادران آن ها بسته جامعی را تدوین کند تا پس از طرح و تصویب آن را در استان اجرا کند.

طاهایی با اشاره به اینکه در تدوین این بسته باید تعرفه، هزینه و نیروهای انسانی را برآورد کرد افزود: دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل در اسرع وقت نسبت به اجرای پایلوت سلامت تولد نوزاد در استان اقدام کنند.

استاندار مازندران در ادامه، خواستار تشکیل اتاق فکر از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در موضوع سلامت نوزادان شد.

طاهایی، در خصوص سموم موجود در مواد غذایی و آمار بالای بیماری های سرطانی، بر اطلاع رسانی به مردم و بکارگیری ظرفیت های رسانه در این مورد تاکید کرد.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران، در ادامه در خصوص مبارزه با سموم غیر مجاز کشاورزی با اشاره به بکارگیری روش های متفاوت برخورد در این مورد، بیان داشت: فرمانداران باید به عنوان کمیته فرعی سلامت در شهرستان این مهم را دنبال کنند.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.