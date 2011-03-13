کارگاه آموزش و نقد پویانمایی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور اساتید پویانمایی و مربیان کانون پرورش فکری استان، کارگاه آموزش و نقد پویانمایی شنبه شب در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری مازندران برگزار شد.

در این کارگاه که در حاشیه آخرین روز برپایی جشنواره پویانمایی در استان برگزار شد، اصول و شیوه های مقدماتی پویانمایی مورد بررسی قرار گرفت.

محمد غلامزاده ، مدیر پویانمایی صدا و سیمای مرکز مازندران در این کارگاه با تشریح روشهای ساخت انیمیشن گفت: پویانمایی در ایران در حال به دست آوردن جایگاه حقیقی خود است و استقبال گسترده علاقمندان به ساخت و تولید آثار انیمیشن نشان دهنده این است که آینده خوبی را در این عرصه خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مازندران می تواند به یکی از قطب های اصلی پویانمایی در کشور تبدیل شود، گفت: آموزش جدیدترین روشهای پویانمایی، تجهیز امکانات و حمایت های مالی از ضروریات پیشرفت پویانمایی است.

غلامی، کانون پرورش فکری را از جمله مراکزی دانست که به خوبی در این عرصه وارد شده و آثار فاخری را بر اساس مضامین فرهنگ اسلامی و ملی تولید کرده است و از ایجاد این کارگاه در جهت رشد پویانمایی در استان تقدیر کرد.



