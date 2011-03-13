فرهنگ بسیجی فتنه 88 را منکوب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران آب و فاضلاب مازندران افزود: تفکر بسیجی یکی از نقاط برجسته انقلاب اسلامی است که بربرکت آن نظام جمهوری اسلامی در ابتدای پیروزی توطئه عناصر خود فروخته و ضد انقلاب را خنثی کرد.

وی افزود: اوج تفکر بسیجی و نقش آن درسالهای اخیر در عرصه های جنگ تحمیلی خود را نشان داده است.

ابراهیمی گفت: در هشت سال دفاع مقدس، جنگ نابرابر علیه نظام جمهوری اسلامی و پس از آن درحوره تهاجم فرهنگی، در فضای جنگ نرم و معادلات اقتصادی این تفکر بسیجی بود که توطئه دشمنان را خنثی کرد.

وی افزود: رمز پایداری جمهوری اسلامی تفکر بسیجی است و این تفکر است که فتنه 88 را درهم کوبید و شعاع توانایی و تاثیر گذاری آن خاورمیانه را در برگرفت.

معاون سیاسیی و امنیتی استاندار مازندران، با اشاره به حاکمیت تفکر بسیجی در مجموعه دولت خدمتگزار گفت: امروز دولت با تمام تلاش خود سعی در پیاده کردن تفکر بسیجی درجامعه دارد و ایثارگران در پیاده کردن این فرهنگ، دولت را یاری رسان خواهند بود.

وی تصریح کرد: ایثارگران و جانبازان سرمایه های نظام و چشم و چراغ انقلاب هستند و هر اقدامی که بخواهد تفکر بسیجی و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه کمرنگ کند به آرمانهای انقلاب خیانت کرده است.