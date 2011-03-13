به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین کمایی شامگاه شنبه پس از شکست یک بر صفر استقلال اهواز مقابل ابومسلم خراسان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: دیدار با تیم ابومسلم پایاپای به نظر می رسید و بازیکنان دو تیم توانستند در یک سطح بازی کنند که در مجموع بازی خوبی را شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: در نیمه اول این دیدار آنچنان ضعفی نداشتیم اما با شروع نیمه دوم بازیکنان کمی عقب کشیدند و این کار آنها استراتژی کادر فنی در بین دو نیمه نبود و نتوانستند برنامه های ما را به خوبی پیاده سازی کنند.
مربی استقلال اهواز افزود: با این وجود ابومسلمی ها توانستند به هر صورتی که بود سه امتیاز این مسابقه را بدست بیاورند و من به آنها تبریک می گویم.
کمایی در پاسخ به این سوال که "چرا سرمربی تیم برای مصاحبه با خبرنگاران حاضر نشد" گفت: فیروز کریمی در همه حال با رسانه ها مصاحبه کرده اما اکنون وضعیت مناسبی را نداریم و در شرایط خاصی قرار گرفته ایم.
وی تأکید کرد: فیروز کریمی در فوتبال ایران از سابقه خوبی برخوردار است و چنین شکست هایی برای ما سنگین است و به اعتقاد من این حق این مربی باسابقه نیست.
مربی تیم فوتبال استقلال اهواز اظهار داشت: با این حال از زمانیکه فیروز کریمی به استقلال اهواز آمد، از سوی مدیرعامل باشگاه به بازیکنان پرداخت های مالی انجام شد و تیم روحیه گرفت.
کمایی در ادامه افزود: فوتبال همیشه همین بوده و دو روی خوب و بد داشته که امروز روی نامرد و بی رحم فوتبال را به ما نشان داده شد و بازی را در عین شایستگی واگذار کردیم.
دیدار تیمهای ابومسلم خراسان و استقلال اهواز از هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر شنبه در ورزشگاه تختی مشهد با گل دقیقه 75 مرتضی فلاحتی به سود ابومسلمی ها به پایان رسید.
مشهد - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: باخت به ابومسلم و چنین شکست هایی حق فیروز کریمی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین کمایی شامگاه شنبه پس از شکست یک بر صفر استقلال اهواز مقابل ابومسلم خراسان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: دیدار با تیم ابومسلم پایاپای به نظر می رسید و بازیکنان دو تیم توانستند در یک سطح بازی کنند که در مجموع بازی خوبی را شاهد بودیم.
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