عده اي فقط حرفهاي قشنگ تحويل مردم مي دهند // به زودي ناگفته هاي مونوريل را به مردم خواهم گفت

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، دكتر محمود احمدي نژاد در حاشيه ديدار مردمي با شهروندان منطقه 6 در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص اطهارات اخير معاون عمراني استانداري تهران ، افزود: راجع به حريم همه گفته ها را شوراي شهر عنوان داشته و قانوني است.

وي گفت: مشكلي كه ما داريم اين است كه خيلي ها در حرف مدافع مردم سالاري هستند و سخنراني هاي جذابي مي كنند اما در عمل پايبند به شعارهاي خود نيستند.

شهردار تهران با تاكيد بر اين موضوع كه قانون شوراها را مسئول دانسته ، گفت: وقتي كه شوراها بر روي كار آمدند بايد رسيدگي به اين قبيل امور بر عهده آنها باشد.

وي با اشاره به اينكه كساني كه قبلا در غياب شوراها قائم مقامي اين نهادرا بر عهده داشته اند، اظهار داشت: اين افراد فكر مي كنند هنوز هم تمام اختيارات شهر بر عهده آنها بوده و حاكم بر شوراها هستند.

احمدي نژاد در خصوص تاسيس شهرهاي جديد در حريم تهران گفت: در طرح تفصيلي منطقه 21 روستاي گرمدره در محدوده اين منطقه قرار دارد.

شهردار تهران با تاكيد بر اين كه بارها گفته ام چرا مصوبه مجلس كه در سال 72 دولت را موظف كرد ظرف مدت سه ماه حريم تهران را تعيين كند حالا بعد از گذشته 10 سال و آن هم بدون اطلاع شوراي شهر تهران اجرا و در خصوص حريم شهر تهران با شهرهاي همجوار تبادل نظر مي شود، افزود: ظاهرا از نظر آقايان تهراني وجود ندارد كه نظر مديرانش را بخواهند.

وي ضمن گلايه نسبت به وقوع چنين اتفاقات ناگواري در سطح پايتخت كشور، گفت: گويا آن طور كه مشخص است شورا وشهرداري تهران بايد همه كارهاي خود را تعطيل بكنند تا بتوانند جلوي يك كار خلاف را بگيرند و اين بدترين شكل مديريت است.

احمدي نژاد با اشاره بر اين مساله كه چرا اين قدر به شهرداري و شوراي شهر تهران توهين مي شود، افزود: مديريت شهري تهران هيچ گاه مخالف شهر شدن نقطه اي نيست اما معتقديم امور بايد بر اساس قانون صورت بگيرد.

شهردار تهران در خصوص مواضعي كه در مخالفت با اجراي طرح مونوريل مطرح مي شود، گفت: متاسفانه مونوريل مثل بعضي كارهاي ديگر با انگيزه هاي غير علمي مورد هجوم قرار مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه اين مواضع علمي و تخصصي نيست، افزود: بنده خبر دارم چه كساني چگونه و كجا در اين خصوص تصميم مي گيرند واصلا بحث علمي مطرح نيست.

احمدي نژاد تاكيد كرد: به زودي بحث مفصلي خواهم داشت و حرفهايي با مردم خواهم زد، زيرا تا من حرف نزنم اين جريانات ادامه خواهد داشت.

شهردار تهران با اشاره به اين موضوع كه عده اي اختيار دار تهران هستند، گفت: آنها بيايند گزارش بدهند كه در طول مديريت شان براي حل ترافيك ترافيك تهران چكار كرده اند كه حالا طرحهاي را مورد تمسخر قرار مي دهند.

وي افزود: مطمئن باشيد شهرداري تهران كاري جز بر پايه اصول علمي و قوانين انجام نخواهد داد.