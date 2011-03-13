تکیه بر "مکتب ایرانی" ناشی از جهالت است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا فولادگر شنبه شب درجلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: در این روزها که موج بیداری جهان اسلام را شاهد هستیم یک بشارت برای انقلاب اسلامی است چرا که این امر در واقع به معنای بازگشت به اسلام است.

وی ادامه داد: انقلابهای مصر، تونس، بحرین، یمن و لیبی همه تحت تاثیر انقلاب اسلامی است و می توان از آن به عنوان موج بیداری انقلاب اسلامی یاد کرد.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به حادثه 25 بهمن گفت: پس از این حادثه کسانی که اقداماتی را در ایران انجام می‌دهند از موج فتنه خارج شده و وارد فاز براندازی شده‌اند.

فولادگر در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: دولت در بسته خود برای سال آتی در اجرا چیزی را برای بخش صنعت، کشاورزان و حمل و نقل در نظر نگرفته و اگر به پرداخت به مردم اکتفا کنیم سال آینده مشکل پیدا خواهیم کرد.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید از تاثیر صنعت، کشاورزی و حمل و نقل غافل بود.

فولادگر همچنین خاطرنشان کرد: به زودی کلنگ ساخت سالن اجلاس سران در اصفهان زده خواهد شد تا در نهایت این استان در سال 1391 شاهد برگزاری اجلاس سران باشد.