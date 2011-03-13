قرار نیست مربی در مقابل خواسته های مدیرعامل مقاومت بکند

محمود صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تا به امروز نزدیک به 2.5 میلیارد تومان برای تیم پیام هزینه کرده ام و اکنون زندگی ام دارد از دست می رود، با این حال آیا نباید در مسائل درون تیمی دخالت کنم.



وی تصریح کرد: هیچکس یک ریال هم به این تیم کمک نکرده و خودم تمامی هزینه های پیام را می پردازم اما در قبال این کار، چیزهایی می بینم که به واقع حقم نیست.



چمنیان و باندش فکر کرده بودند همه کاره تیم اند



مالک باشگاه پیام در پاسخ به این سوال که "چطور شد طی 3 هفته دو سرمربی را از تیم پیام اخراج کردید" به خبرنگار مهر گفت: در مورد سرمربی قبلی تیم یعنی عباس چمنیان باید بگویم که او و چند تن از بازیکنان در تیم باند درست کرده بودند و فکر می کردند که همه کاره تیم هستند.



صفایی افزود: اینها بدون اجازه من با داوری، مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی جلسه گذاشته بودند و پس از این از او ساک ورزشی و لباس گرفته بودند و خیالاتی در ذهن داشتند اما من با اخراج شان آنها را تنبیه کردم تا بفهمند کجای کار قرار گرفته اند.



شکری به حرف من گوش نکرد و از پیام اخراج شد



مدیرعامل باشگاه پیام خراسان همچنین در خصوص برکناری رمضان شکری گفت: رمضان شکری هم که به حرف مان گوش نکرد چرا که من همان ابتدا به او گفتم که از کاپیتان تیم استفاده نکند اما شکری این بازیکن حاشیه ساز را به ترکیب آورد و به حرفم اهمیت نداد.



صفایی افزود: به همین خاطر در جلسه ای این موارد را به او گوشزد کردم و او را از تیم کنار گذاشتم، البته از افکار عمومی هم نباید گذشت چرا که هواداران و مسئولان از نتایج تیم پیام رضایت نداشتند.



مگر قرار است مربی در مقابل خواسته مدیرعامل مقاومت کند



وی در ادامه با اشاره به صحبتهای رمضان شکری پس از برکناری اش گفت: پس از اینکه من عبدالله شورابی را از سرپرستی پیام برداشتم، شکری به شورابی گفته است که من بخاطر مقاومت در برابر خواسته های مدیرعامل باشگاه اخراج شدم.



صفایی تأکید کرد: این چه حرفی است، اصلا مگر قرار است مربی در مقابل خواسته های مدیرعامل باشگاه مقاومت کند و موضع منفی بگیرد.



هر چه که استاندار بگوید همان کار را انجام می دهم



مالک و مدیرعامل باشگاه پیام خراسان در پایان با بیان اینکه روز دوشنبه جلسه ای را با استاندار خراسان رضوی برگزار خواهد کرد، اظهار داشت: به هر صورت ما به کارمان در باشگاه پیام ادامه می دهیم و فردا نیز جلسه ای را با محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی دارم.



وی گفت: در این جلسه مواضع اخیر را بررسی می کنیم و نظرات استاندار را جویا می شوم و هر چیزی که استاندار بگوید به آن عمل می کنیم.