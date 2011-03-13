طرح جامع منطقه نمونه گردشگری انشان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با بیان اینکه مطالعات طرح جامع منطقه نمونه گردشگری انشان در سال 89 براساس موافقتنامه تاسیس این منطقه توسط مشاور رتبه یک انجام شده است، گفت: این منطقه مصوب هیئت دولت است و مطالعات زیست محیطی آن با دقت خاصی تعبیه شده که کلیات این طرح با صدور مجوزات توسط دستگاه های مربوطه به تصویب رسیده است.

پرویز پور فرخی افزود: احیای اقتصادی و اجتماعی کوچ عشایر، طراحی تعاونیهای چند منظوره، رایزنی با سازمانهای مرتبط برای تامین تکنولوژیهای لازم، ارائه ایده و طرح های مناسب برای اجرای طرح جامع منطقه نمونه گردشگری انشان و جذب سرمایه گذار از جمله اثرات این طرح به عنوان یک الگو در استان خوزستان به شمار می رود.



وی با اشاره به اینکه ایجاد الگو در استان به منظور برنامه ریزی اصولی، مطالعه جامع و پیاده کردن دقیق از اهداف این طرح است، ادامه داد: ایجاد منطقه نمونه گردشگری نباید منجر به تخریب محیط زیست شود و سرمایه گذار حق واگذاری امتیازات طرح به اشخاص بی صلاحیت را ندارد.



پور فرخی با بیان اینکه ویژگی بارز این طرح در چهار موضوع قابل مشاهده است، عنوان کرد: این طرح هم اکنون قابل اجراست چراکه به شش فاز و هر فاز به چند مرحله اجرایی تقسیم شده به خصوص اینکه یک سایت پیشرو برای کشف بازار و کسب اعتماد مسئولان و سرمایه گذاران بعدی در اولین مرحله اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این طرح مشارکت محلی به بهترین حالت دیده شده و اجرای تمام عملیات محلی توسط یک تعاونی چند منظوره با شرکت تمام مالکان و کشاورزان منطقه صورت خواهد گرفت.

منطقه نمونه گردشگری انشان در ساحل شمالی دریاچه سد کارون 3 و در 250 کیلومتری شمال شرق شهر اهواز و در حوزه شهرستان ایذه در شش فاز چند مرحله ای احداث خواهد شد.

این طرح در هزار هکتار شامل 300 هکتار متمرکز و700 هکتار گسترده (صیانت از جنگل و...) طراحی شده و با اتمام طرح در مجموع دو هزار و 100 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.