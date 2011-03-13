به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید این مجموعه که در واقع مجله تلویزیونی خانواده سیمای آذری شبکه سحر است و پخش هر روزه دارد، از اول فروردین 90 آغاز می‌شود.

بخش آموزش آشپزی و بخش‌های دیگری همچون طراحی و دوخت لباس‌های اسلامی، آموزش حرکات ورزشی و اصلاحی و ... به سری جدید این برنامه اضافه شده است.

عوامل این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: رامین بیانی، مدیر تولید: رضا زیرک، هماهنگی و برنامه‌ریزی: هادی طالبی، مترجم: رفعت مرادف، تدوین: رامین بیانی و محمد علی بابایی، تصویربرداران:علیرضا بابایی، مسعود واعظی و احمد گودینی، نورپرداز: علیرضا بابایی، صدابردار و موسیقی: آنیتا دارستانی فراهانی.

اجرای سری جدید برنامه "آئینه زندگی" را فاطمه باقر الموسوی، رفعت مرادف، رامتین امن‌گستر و فرحناز پورمهندس برعهده دارند.