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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۵

نوروز و رسانه/

برنامه "آئینه زندگی" نوروز از شبکه سحر پخش می‌شود

برنامه "آئینه زندگی" نوروز از شبکه سحر پخش می‌شود

برنامه "آئینه زندگی" به تهیه‌کنندگی رامین بیانی برای نوروز سیمای آذری شبکه سحر آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید این مجموعه که در واقع مجله تلویزیونی خانواده سیمای آذری شبکه سحر است و پخش هر روزه دارد، از اول فروردین 90 آغاز می‌شود.

بخش آموزش آشپزی و بخش‌های دیگری همچون طراحی و دوخت لباس‌های اسلامی، آموزش حرکات ورزشی و اصلاحی و ... به سری جدید این برنامه اضافه شده است. 

عوامل این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: رامین بیانی، مدیر تولید: رضا زیرک، هماهنگی و برنامه‌ریزی: هادی طالبی، مترجم: رفعت مرادف، تدوین: رامین بیانی و محمد علی بابایی، تصویربرداران:علیرضا بابایی، مسعود واعظی و احمد گودینی، نورپرداز: علیرضا بابایی، صدابردار و موسیقی: آنیتا دارستانی فراهانی.

اجرای سری جدید برنامه "آئینه زندگی" را فاطمه باقر الموسوی، رفعت مرادف، رامتین امن‌گستر و فرحناز پورمهندس برعهده دارند.

کد مطلب 1272932

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