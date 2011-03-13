به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پانزدهمین جایزه کتاب فصل عصر روز گذشته (شنبه 21 اسفند) با حضور جمعی از مولفان و مترجمان در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علی شجاعی صائین مدیر عامل موسسه خانه کتاب در سخنانی کوتاه گفت: با وجود اینکه امتیازهای داده شده توسط داوران در این دوره از جایزه کتاب فصل در سطح بالایی قرار داشت، باز هم شاهد برگزیده شدن تعداد زیادی از آثار هستیم. در این دوره دو سوم گروه‌های 11 گانه اثر منتخب داشتند و این موجب غرور و افتخار ماست.

در ادامه محمدعلی سلطانی که به خاطر ترجمه کتاب "شناخت قرآن" نوشته جواد علی کسار به عنوان برگزیده بخش علوم قرآنی این جایزه انتخاب شده بود، درباره کتاب خود توضیحاتی ارائه کرد.

پیشنهاد یک برگزیده کتاب فصل به داوران جایزه

مجید عمیق هم که با کتاب "انسان و طبیعت (پدافند غیرعامل)" در بخش علوم و فنون جایزه کتاب فصل برگزیده شده بود، به مسئولان این جایزه پیشنهاد کرد محدودیت انتخاب آثار را از میان بردارند و به برگزیدگان دوم و سوم هم جایزه بدهند.

این نویسنده گفت: ناشر گیت پرواز است و اگر او در سپردن کتاب به ویراستار دقت کند، کتابِ خوب به دست مخاطب می‌رسد. ناشران باید مقداری در این باره سختگیری بیشتری اِعمال کنند.

وی همچنین با ارائه پیشنهاد دیگری گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با ناشران نه تنها درباره مسائل فنی مانند کاغذ و مقوا بلکه درباره کیفیت ترجمه و محتوای آثار هم بحث کند تا شاهد برخی ترجمه‌های بی‌مایه و سطحی نباشیم.

درخواست مجتهدی از مسئولان وزارت ارشاد برای جلوگیری از رواج واژه‌های بیگانه در سطح جامعه

در ادامه این مراسم کریم مجتهدی که با کتاب تالیفی "افکار هگل" در جایزه کتاب فصل شایسته تقدیر شناخته شده بود، با اظهار خوشحالی از کسب این جایزه به سابقه 50 ساله خود در تدریس فلسفه غرب پرداخت و در عین حال گفت: معتقدم نباید مرعوب فلسفه غرب شویم و الزاماً آن را به فلسفه ایرانی - اسلامی خودمان ترجیح دهیم.

وی همچنین اضافه کرد: البته این مساله مانع از آن نمی‌شود که مطالعه درباره آثار فلاسفه غرب را نادیده بگیریم؛ با کنار گذاشتن مطالعه دقیقی افکار فلاسفه بزرگ غرب، ما در هدفمان که حفظ فرهنگ اصیل غربی است، موفق نخواهیم شد.

مجتهدی تاکید کرد: پس چه بهتر جوانان ما با نظر علمی و بسیار دقیق افکار این فلاسفه را بررسی کنند و در مقابل آنها نوعی شخصیت از خود نشان دهند و نباید اینگونه تصور کرد که غربی‌ها خواهان این هستند که ما فلسفه آنها را بشناسیم.

این استاد رشته فلسفه غرب همچنین با بیان اینکه "فلسفه جستجوی امکانات زندگی انسان است" به جایگاه کتاب در شکل‌گیری آدمی اشاره کرد و گفت: کسی که کتاب ندارد، آینده ندارد؛ او یک حیوان است و فقط در زمان حال زندگی می‌کند.

وی همچنین از مسئولان وزارت ارشاد خواست نسبت به رواج بی قید و بند اسامی خارجی در محاوره‌های عمومی میان مردم و نیز در بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر حساسیت بیشتری نشان دهند.

دبیر اسبق کتاب فصل: خانه کتاب آچار فرانسه معاونت فرهنگی است!

در ادامه این مراسم منوچهر اکبری دبیر چهار دوره نخست جایزه کتاب فصل و عضو هیئت علمی آن در سخنانی ضمن تقدیر از کارکنان موسسه خانه کتاب به ویژه آنها که در انتقال کتاب‌های هر دوره از جایزه به دبیرخانه تلاش می‌کنند، به مسئولان این موسسه پیشنهاد کرد به پاس تقدیر از افراد مذکور، آنها را به سفری سیاحتی به مقصد کیش یا هر جای دیگری که خود صلاح می‌دانند، اعزام کنند.

وی افزود: معلوم نیست اگر خانه کتاب نبود، ماموریت حوزه‌های مدیریتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چه کسی بر عهده می‌گرفت. آقای دری (معاون فرهنگی وزارت ارشاد) در اینگونه موارد دیواری کوتاهتر از خانه کتاب پیدا نمی‌کند و کارها را به این موسسه می‌سپارد و به عبارتی خانه کتاب آچار فرانسه معاونت فرهنگی است!

انتقاد اکبری از مکان نامناسب دبیرخانه جایزه و واکنش حمیدزاده به اظهارات او

اکبری در ادامه از نامناسب بودن مکان دبیرخانه این جایزه گله کرد و گفت: این جا یک مرغدانی است و به هیچ وجه شایسته داوران جایزه کتاب فصل نیست و مسئولان باید به وعده‌هایشان برای انتقال دبیرخانه به ساختمانی در خور جایزه عمل کنند.

دبیر علمی دوره‌های متقدم جایزه کتاب فصل همچنین از آنچه پیشرفت در داوری آثار این جایزه نامید، ابراز رضایت کرد و در عین حال با اشاره به رقابت تنگاتنگ آثار در برخی از بخش‌ها بر لزوم تجدید نظر در برگه‌های داوری تاکید کرد.

در این مراسم همچنین مجید حمیدزاده دبیر علمی جایزه کتاب فصل با ارائه گزارشی از روند ارسال و داوری آثار پانزدهمین دوره این جایزه گفت: در این دوره 5302 عنوان کتاب در گروه‌های 66 گانه جزئی و با طبقه‌بندی دیویی (شامل 10 طبقه اصلی و یک بخش با عنوان کودک و نوجوان) در گردونه داوری قرار گرفت و در پایان 191 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

وی افزود: در مرحله نهایی داوری جایزه کتاب فصل آثار راه یافته به هر بخش توسط 2 داور مجدداً ارزیابی شد و در نهایت 41 اثر انتخاب شدند که 15 عنوان آن برگزیده شدند که 7 اثر آن ترجمه‌ای و 8 اثر هم تالیفی بودند.

حمیدزاده ادامه داد: در جایزه کتاب فصل همچنین 26 عنوان کتاب شایسته تقدیر شناخته شدند که 18 عنوان آن تالیفی و 8 عنوان هم ترجمه‌ای بود.

شیوه‌های داوری جایزه بازبینی می‌شود

دبیر علمی جایزه کتاب فصل همچنین در واکنش به اظهارات دبیر اسبق آن (منوچهر اکبری) درباره مکان دبیرخانه این جایزه گفت: من اینگونه سخنان را وهن به داوران و اعضای هیئت علمی جایزه می‌دانم؛ بالاخره وُسع ما همین میزان است و فعلاً تا شرایط مناسبتری فراهم نیاید، دبیرخانه در همین مکان مستقر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به رقابت تنگاتنگ آثار برخی گروه‌های داوری جایزه کتاب فصل، از رایزنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازبینی در شیوه‌های داوری جایزه خبر داد و تاکید کرد: بالاخره کتابی که 89.5 امتیاز می‌گیرد با کتابی که 90 امتیاز یعنی حد نصاب لازم برای انتخاب به عنوان اثر برگزیده، می‌گیرد، واقعاً چه تفاوتی دارد؟

حمیدزاده اضافه کرد: شیوه‌های داوری جایزه کتاب فصل بازبینی و بازنگری می‌شود و باید در برگه‌های داوری هم موارد ذیربط لحاظ شود. اگر لازم باشد ما این مسئله را به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ارجاع می‌دهیم.

مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل با اهدای جوایز به نفرات برگزیده و شایسته تقدیر پایان یافت.