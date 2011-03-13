بازدید 100 هزار نفر از نمایشگاه فروش بهاره ساری

عباس رمدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: کیفیت نمایشگاههای فروش بهاره ساری به حدی بوده که شهروندان شهرهای اطراف برای خرید مایجتاج عید خود به نمایشگاه بهاره ساری آمدند.

وی خاطر نشان کرد: جانمایی مناسب، ارائه کالاهای با کیفیت و متنوع، کاستن هزینه های خرید کالا ضرورت های اساسی برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تنظیم قیمت بازار است.

مدیر نمایشگاه بهاره ساری گفت: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات، مکان مناسبی برای اجتماع صنوف تولیدی و توزیعی جهت ارائه محصولات به مصرف کنندگان است.

رمدانی افزود: با توجه به اینکه بصورت سنتی در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا برای برخی از کالاهای ضروری مواجه می شویم نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به تنظیم بازار و تقویت جریان عرضه های مصرفی مورد نیاز مردم کمک می کنند.

وی اظهارداشت: ایجاد امکان دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب و پائین تر از نرخ مشابه بازار و همینطور کاهش واسطه ها ازاهداف نمایشگاه های بهاره خواهد بود.

رمدانی با اشاره به استقبال پرشور مردم از نمایشگاه بهاره ساری، با استاندارد خواندن این نمایشگاه نسبت به سایر نمایشگاههای بهاره استان، پیش بینی کرد این نمایشگاه تا 27 اسفندماه تمدید شود.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش بهاره ساری از 15 تا 25 اسفندماه در مجل کیلومتر هشت جاده ساری به نکاء، سوله وفاییان همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب آماده بازدید شهروندان است.