طرحهای هادی روستایی در کردستان بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صباح محمدی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه یزی و توسعه استان کردستان، اظهار داشت: متاسفانه روند تجدید نظر و بازنگری در طرح های هادی روستایی در استان کردستان بسیار کند است و این روند مشکلات مختلفی را برای مردم استان به وجود آورده است.

وی عنوان کرد: در حالیکه شماری از طرحهای هادی روستایی در استان کردستان در 10 سال گذشته اجرایی شده است ولی متاسفانه تاکنون بنا به دلایل مختلف از تجدیدنظر و بازنگری در این طرحها خودداری شده است و انتظار می رود که با پیگیری مسئولان این روند اصلاح شود.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان افزود: در حال حاضر بخش زیادی از درخواست های مردمی به اعضای شورای روستاها و سایر مسئولان استانی و شهرستانی تسریع در بازنگری طرح های هادی روستایی است و به همین دلیل انتظار می رود که مسئولان دستگاه های ذیربط در این حوزه اقدامات و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم تصویب طرح جامع شهری سروآباد اشاره کرد و بیان داشت: در حالیکه طرح جامع شهری سروآباد از سال 83 مطرح شده است ولی متاسفانه تاکنون و بنا به دلایل مختلف این طرح تصویب نشده و این روند به هیچ عنوان مناسب نیست و باید در جهت تسریع در تصویب آن اقدامات لازم عملیاتی شود.

وی گفت: طرح جامع به عنوان برنامه ای اصلی برای اجرا در مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرد که تاکنون مطالعات مختلفی در راستای تصویب طرح جامع شهری در سروآباد انجام گرفته و چندین نوبت نیز در جلسات شورا مطرح شده ولی تصویب نشده است که این وضعیت مورد قبول مردم و متولیان شهری سروآباد نیست.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان نیز گزارشی از وضعیت اجرای طرح مطالعاتی ناحیه شرقی استان را ارائه داد که به دلیل درخواست های اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه طرح برای بررسی بهتر به کارگروه معماری و شهرسازی ارجاع داده شد.