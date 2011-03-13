طرح جامع مراکز شهرستان های کردستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که با دستور کار بررسی وضعیت طرح توسعه ناحیه شرقی استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر طرح جامع تمامی مراکز شهرستان های استان کردستان تصویب و اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان کردستان دارای 25 نقطه شهری است و در حال حاضر 10 مرکز شهرستان دارای طرح جامع هستند و کار تدوین طرح های جامع برای 15 نقطه دیگر شهری در استان کردستان هم اکنون در دست تهیه است که به محض اتمام مطالعات کار تصویب آنها آغاز می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان با اشاره به تهیه طرح های توسعه ناحیه ای بیان داشت: بر اساس تقسیمات صورت گرفته از سوی مرکز کشور، استان کردستان به سه ناحیه مرکزی که شامل شهرستان های سنندج، مریوان، سروآباد، کامیاران و دیواندره، ناحیه شمال استان شامل شهرستان های سقز و بانه و ناحیه شرق استان که شمال شهرستان های دهگلان، قروه و بیجار است، تقسیم شده است.

وی گفت: قرار است که بر اساس این تقسیم بندی ها طرح های توسعه ناحیه ای برای استان کردستان تهیه و تدوین شود که در حال حاضر طرح ناحیه مرکزی استان تهیه و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان نیز تصویب شد و طرح ناحیه شرقی استان هم امروز در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح و قرار است که با رفع کاستی ها در جلسه آینده شورا به تصویب برسد و در کنار این مهم مراحل مطالعاتی طرح توسعه ناحیه شمالی استان هم در دست تهیه است.

رسولی افزود: هدف از تهیه این طرح های ناحیه ای، ایجاد ارتباط بین منطقه ای در راستای تعریف استانداردادهای لازم جهت توسعه استان و همچنین کمک به توانمندی سازی کردستان با بهره برداری مناسب و صحیح از پتانسیل های موجود است.

در ادامه این جلسه اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان نیز هر کدام به بیان نظرات و پیشنهادت خود در خصوص طرح توسعه ناحیه شرقی استان پرداختند.