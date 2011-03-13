منابع جدید مالی برای تسریع اجرای پروژه ها در کردستان تعریف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اردوان نوسودی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار داشت: در سال جاری آینده و در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های عمرانی در استان کردستان منابع جدید مالی و اعتباری تعریف می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به محدودیت های اعتبارات دولت در استان کردستان و نیازهای بسیار این استان لازم است که اعتبارات و منابع جدید مالی با هدف تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه ها و طرح های عمرانی در کردستان مورد توجه بیشتر قرار گیرد که در همین راستا برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: دعوت از بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های افراد مختلف در پروژه های عمرانی استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است و از همه مدیران ادارات و سازمان های دولتی انتظار می رود که در این راستا اقدامات و برنامه ریزی مناسبی را انجام دهند.

نوسودی بیان داشت: در کنار جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی برنامه ریزی های لازم در جهت افزایش اعتبارات دولتی استان در حوزه های عمرانی نیز صورت گرفته و انتظار می رود که با همکاری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی سهم استان نیز از این محل در سال آینده با افزایش قابل توجهی مواجه شود.

وی در پایان سخنان خود افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته و افزایش سهم استان از اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی، سال آینده شاهد تحولی مهم در عرصه های عمرانی در استان کردستان خواهیم بود و مدیران ادارات و سازمان های دولتی نیز باید از تمامی توان خود در این عرصه استفاده کنند.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان نیز گزارشی از وضعیت اجرای طرح مطالعاتی ناحیه شرقی استان را ارائه داد که به دلیل درخواست های اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه طرح برای بررسی بهتر به کارگروه معماری و شهرسازی ارجاع داده شد.