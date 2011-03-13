امیررضا دلاوری این روزها مشغول بازی در سری سوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" به کارگردانی مسعود آب‌پرور و تهیه‌کنندگی داود هاشمی برای شبکه تهران است. او در این سریال نقش فرهاد کاظمی و یکی از چهار شخصیت اصلی در آتش‌نشانی را بازی می‌کند.

وی درباره اینکه قبل از بازی در این پروژه آیا سری‌های قبل این مجموعه را دیده به خبرنگار مهر گفت: من به شکل پراکنده دو سری قبل مجموعه "عملیات 125" را به کارگردانی بهروز افخمی و محمدرضا آهنج دیده بودم. در جریان بودم مخاطبان هم از دیدن این مجموعه لذت برده و پسندیدند. علاوه بر آن کارگردانی این پروژه را مسعود آب‌پرور بر عهده داشت که قبلاً چند کار در خدمت‌شان بودم. کار با او جاید تردید و سئوال نمی‌گذارد.

این بازیگر درباره ویژگی کار کردن با مسعود آب‌پرور گفت: او کارگردان باسابقه‌ای است و من سال‌هاست که در جریان کارهایش هستم. اولین باری که جلو دوربین رفتم سال 74 و کار آقای آب پرور بود. همیشه کارهای او را تعقیب می‌کنم. او کارگردان صبوری است و با ودقت و وسواس به جا کارش را انجام می‌دهد. به نظرم او یکی از کارگردانان با سلیقه سینما و تلویزیون است.

دلاوری درباره اینکه در مجموعه‌های تلویزیونی شاهد هستیم کارگردانان نگاه سطحی به کار دارند، توضیح داد:

ما کارگردانانی مثل آقای آب‌پرور داریم که کارهای شسته رفته می‌سازنند و سلیقه دارند، ولی نمی‌دانم چرا برخی کارگردانان سینما زمانی که در تلویزیون کار می‌کنند به این مدیوم جدی نگاه نمی‌کنند، در حالی که فرقی نمی کند. این دو مدیوم نیازمند وسواس و دقت زیاد است. به هر حال نباید نگاه سطحی به کار داشت.

این بازیگر درباره اینکه قبل از ایفای نقش در مجموعه "عملیات 125" چقدر درباره این حرفه تحقیق کردید؟ افزود: وقتی قرار است نقشی را بازی کنم برایم فرقی نمی‌کند در تئاتر باشد یا در تلویزیون، تلاشم را می‌کنم و درباره نقش تحقیق لازم را انجام می‌دهم.

وی ادامه داد: در مجموعه "عملیات 125" هم گروه سعی می‌کند به واقعیت نزدیک شوند. از سوی دیگر آقای روستایی به عنوان کارشناس حضور دارند و هر زمانی که نیاز به اطلاعات داشته باشیم در اختیارمان می‌گذارند، حتی مجلات و اطلاعاتی را مطالعه کردم و با بچه‌های آتش‌نشانی هم صحبت کردم تا اتفاقات را درست به تصویر بکشم و با تصورات خودم کار نکنم.

این بازیگر درباره کار با مسعود آب‌پرور گفت: اگر ایده‌ای داشته باشم با او در میان می‌گذارم. اگر در راستای کار باشد می‌گوید انجام بدهم و اگر نباشد، می‌گوید نه؛ گاهی اوقات هم اشاره می‌کند صحنه را بگیریم تا ببینیم اگر خوب است استفاده کنیم. در مجموع همیشه همکاری مسالمت آمیزی داشته‌ایم.