آئین های سنتی و بومی نوروز در کردستان احیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده شامگاه شنبه در دومین جلسه بررسی آئین های سنتی نوروز در استان کردستان، اظهار داشت: با مشارکت دستگاه های دولتی و همکاری اقشار مختلف مردم برنامه های مختلفی در راستای احیا و توجه بیشتر به آئین های سنتی و بومی نوروز در استان کردستان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به ثبت جهانی آئین نوروز و همچنین تاکید وزارت کشور بر برگزاری برنامه های متناسب با فرهنگ بومی و محلی منطقه در راستای گرامیداشت این مهم، برنامه ریزی های مناسبی در سطح استان کردستان صورت گرفته و انتظار می رود که اقشار مختلف مردم نیز در این مهم مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: در همین راستا قرار است که برنامه های متعددی در ایام تعطیلات پایان سال به ویژه در ایام نوروز اجرایی شود که از آن جمله می توان به برپا کردن سفره هفت سین در تمامی نقاط شهری استان در میادین اصلی و گلزار شهدا اشاره کرد.

حسن زاده غبار روبی مزار شهدا با حضور و مشارکت مردم و مسئولان، برگزاری مراسم تحویل سال در اماکن مذهبی، برگزاری برنامه های اجرای زنده موسیقی سنتی و محلی در مناطق شهری و روستایی، برگزاری مسابقات ورزشهای بومی و محلی در ایام نوروز و برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری را از جمله دیگر اقدامات استان در ایام نوروز و تعطیلات پایان سال اعلام کرد.

وی گفت: با توجه به مرزی بودن استان کردستان هماهنگی لازم برای برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی بین هنرمندان استان و کشور عراق صورت گرفته و قرار است ضمن دعوت از یک گروه فرهنگی از کشور عراق و اعزام یک گروه از کشورمان برنامه های مناسبی در این ایام برگزا شود.

در ادامه این جلسه که با حضور شماری از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی و فرمانداران شهرستان های مرزی استان کردستان برگزار شد، هر کدام از مسئولان حاضر در جلسه برنامه های کاری دستگاه مربوطه را در ایام نوروز اعلام کردند.