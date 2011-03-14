سال آینده 2500 طرح عمرانی در استان مرکزی اجرا می شود

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعتبارات پیشنهادی عمرانی استان برای سال آتی یک هزار و 320میلیارد ریال و در بخش جاری 870میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طرح های عمرانی در نظر گرفته شده اولویت های عمرانی استان در بخش های مختلف است، گفت: با مبادله موافقت نامه بودجه دستگاه های اجرایی با نظر فرمانداران این طرح ها اجرایی می شود.

بازوند گفت: اعتبارات استان در سال جاری در مجموع دو هزار و 60 میلیارد ریال است که هزار و 280 میلیارد ریال آن عمرانی و 780 میلیارد آن جاری است.