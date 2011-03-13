11 پایگاه منابع طبیعی در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اکرم توفیقی شامگاه شنبه در آخرین جلسه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبعی استان کردستان در سال 89، اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته، در حال حاضر 10 پایگاه منابع طبیعی در سطح استان کردستان فعال است.

وی عنوان کرد: در کنار افزایش شمار پایگاه های حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان کردستان، اقدامات و برنامه ریزی های مختلفی در جهت جلب مشارکت و همکاری اقشار مختلف مردم با انجام کارهای فرهنگی با هدف حفاظت از منابع طبیعی در این استان اجرایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در ادامه با اشاره به روند برخورد با متصرفان منابع طبیعی در این استان خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری و مشارکت بسیار خوب دستگاه قضایی، در سال جاری هزار و 373 مورد پرونده در مراجع قضایی استان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

توفیقی بیان داشت: با توجه به آراء صادر شده در مراجع قضایی استان کردستان 800 هکتار از زمین ها و منابع طبیعی تصرف شده در این استان خلع ید شده است و هم اکنون تعدادی از پرونده ها نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.

وی از وقوع 634 مورد آتش سوزی در شش هزار و 592 هکتار از منابع طبیعی در سال جاری در این استان خبر داد و افزود: منابع طبیعی با مشارکت سایر دستگاه ها اقدامات لازم را برای مقابله با این وضعیت در سال آینده انجام داده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در پایان گفت: همکاری منسجم و واحد بین دادگستری، نیروی انتظامی و منابع طبیعی به عنوان مجری قانون وجود دارد و خوشبختانه در استان کردستان بیش از 95 درصد آرا به نفع دولت صادر شده است و دادگستری پشتیبانی بسیار خوبی از منابع طبیعی داشته و انتظار می رود که این روند در سالهای آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد.