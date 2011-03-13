عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-دولت کانادا در همسویی با آمریکا و انگلیس از ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی حمایت کرد.

-در نتیجه آخرین درگیریها در یمن دستکم 5 نفر کشته شدند.

-در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، سیستم خنک سازی ششمین رآکتور نیروگاه هسته ای فوکوشیما دچار مشکل شد.

-سوریه ادعاها درباره ارسال سلاح به لیبی را رد کرد.

-در نتیجه درگیریها میان ارتش سودان و شبه نظامیان دستکم 30 نفر کشته شدند.

-دولت ژاپن 100 هزار سرباز را برای کمک به زلزله زدگان ژاپن اعزام می کند.

-دبیر کل سازمان ملل درباره خشونت ها در یمن بسیار ابراز نگرانی کرد.

-دولت آمریکا دو کارشناس هسته ای را به ژاپن اعزام می کند.

-حدود 300 هزار نفر در اعتراض به عدم امنیت شغلی به خیابانها در لیسبون و دیگر شهرهای پرتغال آمدند.

-دولت آذربایجان 50 معترض را در این کشور بازداشت شد.

-نگرانی جامعه جهانی از وقوع چرنویل دیگر درژاپن.

-پس لرزه ای به قدرت 6.4 ریشتری سواحل شرقی هونشو را لرزاند.

-نیروهای دولتی لیبی در مصراته شکست خوردند.

-اعتصابات سراسر کشمیر تحت کنترل هند را در برگرفت.

-ایتالیایی ها تظاهراتی را علیه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور در بیش از 100 شهر ایتالیا برگزار کردند.

-ژاپن به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد که بر آن است تا برای ممانعت از آسیب رسیدن به مردم ید بین آنها توزیع کند.