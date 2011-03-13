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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

اهتمام دادگستری حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی است

اهتمام دادگستری حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کردستان یکی از اولویت های کاری این دستگاه را حفاظت از منابع طبیعی و تلاش برای تبدیل این مهم به فرهنگ عمومی در سطح جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی شامگاه شنبه در آخرین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال جاری، اظهار داشت: یکی از سیاست های اصلی دادگستری کردستان تلاش برای حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل این مهم به فرهنگ عمومی در جامعه است.

وی در ادامه این جلسه ضمن تسلیت شهادت چهار نفر از محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، گفت: دادگستری کردستان به شدت با عوامل و مسببین ترور محیط بانان خدوم شهرستان سنندج برخورد می‌ کند و آن‌ها را به سزای عمل ننگین خود می ‌رساند.

رئیس کل دادگستری کردستان ضمن محکوم کردن اقدام ددمنشانه تروریست ها در به شهادت رساندن چهار محیط بان کردستانی، گفت: این حوادث تروریستی لکه ننگی بر پیشانی استکبار و عوامل ضد انقلاب است و چنین اقداماتی رسوایی کامل عوامل استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را به دنبال دارد.

گروسی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی از ثروت‌ های خدادادی و ذخیره الهی است که باید همه نسل‌های بشریت از آن استفاده کنند و همه دولت‌ها نسبت به محیط زیست دغدغه خاطر دارند تا عرصه‌های ملی حفظ شود و از تجاوز افراد سودجو و فرصت طلب مصون بمانند.

وی افزود: خوشبختانه کشور ایران آباد و سرسبز است و منابع طبیعی سرشاری دارد که همه مسئولین موظفند در سیاست گذاری و عمل از این منابع طبیعی حفاظت کنند و این موضوع باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم در هر جایی از ایران اسلامی نسبت به منابع طبیعی احساس وظیفه کنند همچنان که در اسلام و آیات قرآن هم به این موضوع اشاره شده است.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان داشت: از جمله بحث‌های مهم در دادگستری بحث حفاظت از منابع طبیعی است به طوری که آمارها نشان می‌ دهد که در سال 89 در استان کردستان با برگزاری 9 جلسه مفید کاری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، از بهترین زمین‌های منابع طبیعی و اراض ملی خلع ید شده و رفع تصرف صورت گرفته است و سیاست دستگاه قضایی با اجرای احکام قاطع و بازدارنده برخورد با زمین خواران است.

وی در پایان سخنان خود بر لزوم استقرار فعال کشیک های نوروزی در سطح استان کردستان تاکید کرد و گفت: در خصوص پرونده زمین خواری در شهرستان بیجار به دادستان این شهرستان دستور داده‌ شده تا سریعاً متخلفین را شناسایی کرده و با آن‌ ها برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 1272957

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