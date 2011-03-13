اهتمام دادگستری حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی شامگاه شنبه در آخرین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال جاری، اظهار داشت: یکی از سیاست های اصلی دادگستری کردستان تلاش برای حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل این مهم به فرهنگ عمومی در جامعه است.

وی در ادامه این جلسه ضمن تسلیت شهادت چهار نفر از محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، گفت: دادگستری کردستان به شدت با عوامل و مسببین ترور محیط بانان خدوم شهرستان سنندج برخورد می‌ کند و آن‌ها را به سزای عمل ننگین خود می ‌رساند .

رئیس کل دادگستری کردستان ضمن محکوم کردن اقدام ددمنشانه تروریست ها در به شهادت رساندن چهار محیط بان کردستانی، گفت: این حوادث تروریستی لکه ننگی بر پیشانی استکبار و عوامل ضد انقلاب است و چنین اقداماتی رسوایی کامل عوامل استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را به دنبال دارد .

گروسی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی از ثروت‌ های خدادادی و ذخیره الهی است که باید همه نسل‌های بشریت از آن استفاده کنند و همه دولت‌ها نسبت به محیط زیست دغدغه خاطر دارند تا عرصه‌های ملی حفظ شود و از تجاوز افراد سودجو و فرصت طلب مصون بمانند .

وی افزود: خوشبختانه کشور ایران آباد و سرسبز است و منابع طبیعی سرشاری دارد که همه مسئولین موظفند در سیاست گذاری و عمل از این منابع طبیعی حفاظت کنند و این موضوع باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم در هر جایی از ایران اسلامی نسبت به منابع طبیعی احساس وظیفه کنند همچنان که در اسلام و آیات قرآن هم به این موضوع اشاره شده است.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان داشت: از جمله بحث‌های مهم در دادگستری بحث حفاظت از منابع طبیعی است به طوری که آمارها نشان می‌ دهد که در سال 89 در استان کردستان با برگزاری 9 جلسه مفید کاری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، از بهترین زمین‌های منابع طبیعی و اراض ملی خلع ید شده و رفع تصرف صورت گرفته است و سیاست دستگاه قضایی با اجرای احکام قاطع و بازدارنده برخورد با زمین خواران است .

وی در پایان سخنان خود بر لزوم استقرار فعال کشیک های نوروزی در سطح استان کردستان تاکید کرد و گفت: در خصوص پرونده زمین خواری در شهرستان بیجار به دادستان این شهرستان دستور داده‌ شده تا سریعاً متخلفین را شناسایی کرده و با آن‌ ها برخورد قانونی صورت گیرد.