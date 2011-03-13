اعمال مدیریت یکپارچه شهری در کردستان ضروری است

نژاد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: یکی از نیازهای اصلی استان در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه ها و طرح های عمران شهری در کردستان، اعمال مدیریت واحد و یکپارچه شهری در این استان یک امر لازم و ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر علاوه بر شهرداری ها، چندین اداره و سازمان دولتی در امر مدیریت شهری در سطح استان دخالت می کنند که ایجاد هماهنگی در بین این دستگاه ها کار مشکلی است ولی با اعمال سیاست های مدیریت واحد شهری می توان بخشی از این مشکلات را رفع کرد.

شهردار بانه با اشاره به اعمال مدیریت های مختلف و متفاوت در حوزه مسائل شهری خاطرنشان کرد: در حالی که اقشار مختلف مردم شهرداری را مسئول و پاسخگوی مشکلات و نارسایی ها در شهر می دانند ولی متاسفانه در عمل گاهی شرایطی پیش می آید که شهرداری توان فعالیت را از دست می دهد.

جهانی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل بیشتر بین دستگاه های خدمت رسان با شهردارها در استان کردستان بیان داشت: با توجه به نیاز دستگاه های خدمت رسان همچون آب، برق، گاز و مخابرات برای حفاری های مختلف در شهر، باید هماهنگی و تعامل این ادارات با شهرداری افزایش یابد.

وی در پایان خواستار افزایش حمایت های دولت از شهرداری بانه برای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه ها و طرح های عمران شهری شد و گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی استاندار کردستان برنامه های مناسبی تدوین شده و انتظار می رود که این برنامه ها در سال آینده جنبه عملیاتی به خود گیرد تا شاهد توسعه و ارتقاء وضعیت عمران شهری در سطح استان کردستان باشیم.