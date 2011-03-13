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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۳

تظاهرات ایتالیایی ها و پرتغالی ها/ اعتراض به تمدید قانون شهروندی در آمریکا

تظاهرات ایتالیایی ها و پرتغالی ها/ اعتراض به تمدید قانون شهروندی در آمریکا

صدها هزار ایتالیایی و پرتغالی تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف این کشور علیه مقام های این کشور و سیاست های اقتصادی آنها برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های تلویزیونی، روز گذشته صدها هزار ایتالیایی در 100 شهر ایتالیا از جمله رم پایتخت این کشور به خیابان ها ریخته و اعتراض خود را به سیاست های سیلویو برلوسکنی اعلام کردند.

گفته می شود که بسیاری از معلمان و کارکنان آموزشی سیلویو برلوسکنی را به خاطر اقدامات کند وی برای ایجاد یک آینده بهتر برای جوانان مورد سرزنش قرار دادند.

در رویدادی دیگر در همین رابطه هزاران پرتغالی نیز با ریختن به خیابان های لیسبون به وضعیت بیکاری اعتراض کردند. این اعتراضات در حالی است که وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده که برای کاهش بیکاری به شرایط ریاضت اقتصادی تن خواهد داد.

در رویدادی دیگر در واشنگتن، مردم آمریکا نیز با برگزاری تظاهراتی علیه مصوبه سنای این کشور در رابطه با تمدید دوره "قانون میهمن پرستی" که در زمان جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا و پس از حادثه یازده سپتامبر تصویب شده بود اعتراض کردند.

شهرودندان آمریکایی اعتقاد دارند که این قانون، آزادی ها و حقوق شهروندی آنها را نقض می کند.

کد مطلب 1272962

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