به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در دوره های پودمانی ویژه سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از امروز شنبه 21 اسفندماه منحصراَ به صورت اینترنتی آغاز و در پایان روز چهارشنبه 25 اسفندماه به اتمام می رسد.

نحوه ثبت نام



داوطلبان از امروز شنبه با مراجعه به دفاتر پستی و پرداخت مبلغ 55 هزار ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و همچنین مبلغ 6 هزار ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام توسط دفتر پستی می توانند مدارک ثبت نام را دریافت کنند.

این داوطلبان با مراجعه به آدرس www.sanjesh.org سازمان سنجش می توانند نسبت به ثبت نام خود تا روز 25 اسفندماه اقدام کنند.

کارت اعتباری حاوی اطلاعات شماره پرونده و رمز عبور، گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی محل خدمت برای متقاضیان استفاده از سهمیه سربازان، گواهی عضویت عادی یا فعال از ناحیه مقاومت بسیج برای متقاضیان استفاده از سهمیه بسیجیان، گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی محل خدمت برای متقاضیان پاسدار شاغل و حکم بازنشستگی برای پاسدار بازنشسته، گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه و یا مدرک معتبر دیپلم، گواهی معدل دار جهت افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل است.

همچنین فرم تأییدیه معدل مندرج در دفترچه راهنما جهت فارغ التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است مدارک ثبت نام در این دوره است.

شرایط پذیرش سربازان در دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرده است برای شروع کار، ظرفیت ها پایین و رشته ها محدود است ضمن اینکه سنجش سربازان تنها از طریق شرط معدل و بررسی سوابق علمی خواهد بود.

میزان پرداخت شهریه ها

همچنین این دانشگاه اعلام کرده است بخشی از این هزینه ها را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش دیگر را سربازان پرداخت می کنند. ضمن اینکه میزان این شهریه ها از سایر شهریه های دانشگاه جامع علمی کاربردی پایین تر است.

شهریه ثابت در رشته های صنعتی یک میلیون و 265 هزار ریال، عملی و نظری 69 هزار و 575 ریال، عملی 113 هزار و 850 ریال، دروس پایه، اصلی و تخصصی 94 هزار ریال، دروس آزمایشگاهی 151 هزار ریال، دروس کارگاهی 164 هزار ریال و کارآموزی 189 هزار ریال است.

رشته های تحصیلی سربازان علمی کاربردی

25 استان کشور در 28 مرکز تحت عنوان مرکز آموزشی امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 رشته دوره کاردانی پودمانی را به سربازانی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می کنند از سوی دانشگاه علمی کاربردی ارائه می دهند.

سربازان می توانند در گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک، فنی و حرفه ای، کاردانش و هنرستان نظام قدیم بخش صنعت، رشته های تعمیر و نگهداری خودرو، تعمیرات مکانیکی، سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب رشته کنند.

سربازان دیپلم های علوم انسانی، فنی و حرفه ای، کاردانش و هنرستان نظام قدیم نیز می توانند در رشته های اطلاعات نظامی گرایش جمع آوری اطلاعات، تکنولوژی آموزشی، تربیت مربی قرآن کریم، حسابداری گرایش مالی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، لجستیک گرایش زنجیره تامین و مروج سیاسی شرکت کنند.

شرایط انتقال سربازان به محل زندگی خود

تجمیع تک پودمانی منجر به صدور مدرک در انتهای دوره خواهد شد. بنابراین در ارتباط با سربازانی که محل زندگی شان از محل تحصیل فاصله دارد، ترتیبی اتخاذ می شود تا این سربازان به محل زندگی خود انتقال یابند. همچنین سربازانی که خدمتشان میان دوره آموزشی خاتمه می یابد به شهرستان خود برای ادامه آموزش باز می گردند.

چه استادانی این دوره ها را تدریس می کنند

تمامی این استادان از مراکز علمی کاربردی هر استان ممیزی خواهند شد و مجوز تدریس می گیرند هیچ استادی بدون کد استادی حق تدریس در این دوره را ندارد.

به گزارش مهر، مسیر این آموزش به سمت آموزش کارآفرینی خواهد بود و طبق رایزنی که با وزارت کار صورت گرفته این سربازان در آینده و پس از اتمام دوران تحصیل خود از طریق وام هایی که دریافت می کنند نه تنها کارآفرین می شوند بلکه خودشان مبدع شغل خود خواهند بود.