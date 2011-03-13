ایران می تواند الگوی جهان عرب باشد/ نگرانی اروپا از مدل انقلاب اسلامی

همزمان با آغاز نشست اتحادیه اروپا درباره بررسی آخرین تحولات لیبی و رایزنی درباره کنار گذاشتن "معمر قذافی" از رهبری این کشور، "جرارد باتن" در گفتگو با خبرگزاری مهر سخنانی را ایراد کرد که گویای مواضع ضد و نقیض اروپائیها در قبال موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی بود.

باتن که به نمایندگی از انگلیس در پارلمان اروپا حضور دارد در این گفتگو اعلام کرد که اروپا از برقراری دموکراسی در کشورهای عربی و بویژه در کشورهای شمال آفریقا همچون لیبی حمایت می کند .

یادآور می شود که اتحادیه اروپا در سالهای گذشته به منظور حضور خود در شمال آفریقا قراردادهایی را با دیکتاتورهای تونس، مصر و لیبی به امضا رسانده بود و به اصطلاح از حرکت این کشورها به سوی دموکراسی حمایت می کرد!

عضو کمیته دموکراسی پارلمان اروپا در ادامه سخنان خود به احتمال حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود در کشورهای عربی و آفریقایی اشاره کرد و ادعا کرد : نباید اجازه داد که در این کشورها بنیادگراها روی کار بیایند زیرا در این صورت غرب در تعامل با آنها به مشکل بر می خورد.

وی در مورد تاثیر انقلاب ایران بر حرکت مردم عرب نیز نظر جالبی داشت و در این خصوص گفت : ما نگران الگو شدن ایران در این کشورها هستیم. به بیان دیگر انقلاب ایران ویژگیهایی دارد که ممکن است به عنوان الگو در کشورهای عربی که مردم در آنها دست به قیام زده اند مورد توجه قرار بگیرد.



