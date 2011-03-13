اوباما در دوراهی کاهش هزینه جنگ یا مخارج بهداشتی

با نگاهی به چالش های اساسی دولت آمریکا می توان دریافت که کسری بودجه یکی از مشکلات اصلی دولت "باراک اوباما" محسوب می شود، بطوری که بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند اگر رئیس جمهوری آمریکا نتواند جایگاه خود و اقتصاد کشورش را بهبود نبخشد به زودی کاخ سفید را از دست می دهد.

اوباما در سال 2008 خود را به عنوان یک ستاره و نجات دهنده به مردم آمریکا توصیف کرد و هنگام ورود به کاخ سفید دو سوم شهروندان آمریکایی با وی موافق بودند اما هم اکنون با توجه به عملکرد ضعیف اوباما در زمینه سیاست خارجی به خصوص جنگ افغانستان و در زمینه سیاست داخلی از جمله اوضاع نابسامان اقتصادی، وضعیت مالیات ها و افزایش شمار بیکاران و کسری بودجه در این کشور، نیمی از مردم آمریکا از عملکرد اوباما راضی نیستند و هر روز بر شمار مخالفین سیاست های رئیس جمهوری تغییر افزوده می شود.

کسری بودجه تهدیدی واقعی برای رشد اقتصادی آمریکا

درحالی که اداره بودجه آمریکا ( CBO) تخمین زده است کسری بودجه این کشور طی 10 سال آینده به 1.2 تریلیون دلار خواهد رسید، "بن برنانکه" رئیس بانک مرکزی این کشور هشدار داده که کسری بودجه تهدیدی واقعی و فزاینده برای اقتصاد این کشور به شمار می رود.

از سوی دیگر درحالی که انتقادهای بسیاری به برنامه های اقتصادی دولت اوباما وجود دارد، تحلیلگران شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور را هولناک و نااستوار توصیف می کنند.

افزایش شمار بیکاران

همزمان با چالش های بسیار دولت "باراک اوباما" برای برخورد با کسری بودجه، بسیاری از کارشناسان درباره افزایش میزان بیکاری هشدار داده اند.

از سوی دیگر موسسه تحقیقاتی "گالوپ" در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری در آمریکا از 9.8 درصد در اواخر ژانویه به 10 درصد در اواسط فوریه خبر داد.

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ مستقل از آمارهای رسمی وزارت کار آمریکا است که حکایت از کاهش نرخ بیکاری از 9.4 درصد در ماه دسامبر به 9 درصد در ماه ژانویه دارد.

هزینه های جنگ؛ دلیل عمده بدهی دولت آمریکا

از طرفی بدهی دولت آمریکا هم اکنون بالغ بر 7.13 تریلیون دلار است و با نگاهی به آمارهای رسمی می توان دریافت که بیشتر این بدهی ها به دلیل هزینه های جنگ و توسعه دامنه جنگ طلبی آقای تغییر است که باعث شده بسیاری از مردم با برپایی تظاهرات ضد جنگ مخالفت خود را از سیاست های نادرست اوباما اعلام کنند.

از سوی دیگر بدهی دولت آمریکا تا بدان حد مشکل آفرین شده که به گفته کارشناسان در آینده نزدیک نمی توان به راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکلات دست یافت. در این میان مقامات اقتصادی دولت اوباما از کاهش هزینه های داخلی و نظامی و از جمله بیمه های سلامتی دولت فدرال برای برخورد با کسری بودجه یاد می کنند.

در این میان نظرسنجی های بسیار نشان می دهد که مردم آمریکا کاهش هزینه های داخلی و نظامی را به جای کاهش هزینه های سلامتی ترجیح می دهند، چنانچه نتایج نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس نشان داد که 51 درصد آمریکایی ها برای برخورد با کسری بودجه در این کشور خواهان کاهش هزینه های نظامی و 28 درصد خواهان کاهش هزینه های پزشکی هستند.

این نظرسنجی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد اکثر آمریکایی ها برای برخورد با کسری بودجه خواهان کاهش هزینه های نظامی هستند و این گزینه را به گزینه های دیگر از قبیل هزینه های پزشکی ترجیح می دهند.

همچنین افکار عمومی مردم آمریکا معتقدند که دولت باید برای مقابله با کسری بودجه، کاهش هزینه ها را از سازمانهای داخلی خود شروع کند. چرا که بسیاری از ارگانهای دولتی کارهای موازی انجام می دهند و هزینه های زیادی را مصرف می کنند.



با نگاهی به هزینه های جنگ می توان دریافت که دولت آمریکا هر ساله مبالغ هنگفتی را صرف جنگ طلبی های خود می کند و همین موضوع باعث افزایش کسری بودجه شده اما به نظر می رسد که باراک اوباما حاضر نیست دست از جاه طلبی های خود برداشته و به گزینه افزایش مالیات ها یا کاهش بیمه های سلامتی برای مقابله با کسری بودجه می اندیشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که آمریکا باید سیاستهای اقتصادی خود را به گونه ای اصلاح و ساماندهی نماید که بتواند با کاهش هزینه ها کسری بودجه را جبران نماید. برخی نیز براین نظرند که چنانچه آمریکا حجم مالیات ها را پائین بیاورد این امر باعث رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.

بحران در سیاست داخلی آمریکا به سبب کاهش مخارج جنگ

البته با شنیدن زمزمه هایی درباره کاهش هزینه های جنگ و پس از آنکه وزیر دفاع آمریکا از کاهش مخارج ارتش به میزان 100 میلیارد دلار در ظرف پنج سال آینده با هدف تقویت نیروهای زمینی خبر داد، رابرت گیتس و باراک اوباما هم اکنون با یک بحران جدید سیاسی در کشور مواجه شده اند.

بر این اساس گیتس درصدد کاهش هزینه های صرف شده برای پیمانکاران خصوصی خارج از مناطق جنگی تا میزان 10 درصد است اما بسیاری از جمهوریخواهان که واقف به افزایش کسری بودجه به سبب افزایش هزینه های جنگ هستند، حاضر نیستند این بار چشم خود را به سوی حقایق باز کنند و حتی یک دفعه هم که شده به خاطر مردم دست از خودخواهی و جنگ طلبی بردارند. در حقیقت جمهوریخواهان اجرای برنامه های محرک مالی را عامل افزایش کسری بودجه می دانند.

در نهایت می توان گفت اوباما برای برخورد با کسری بودجه دو راه را در پیش دارد یا باید از جنگ طلبی های خود بکاهد و هزینه های جنگ را کاهش دهد یا هزینه های بخش بهداشت و سلامت را که بیشتر از همه مردم متضرر می شوند، کاهش دهد.