تصویر 10 کاریکاتور؛ از دایناسور لیبی تا بندباز یمنی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

عصر سونامی؛ از خاورمیانه تا خاور دور

روزنامه المستقبل لبنان امروز به سونامی تغییر در خاورمیانه و از طرفی سونامی و زلزله دیروز در ژاپن و دیگر کشورهای خاور دور اشاره دارد.

اینجا نه؛ بروید جلوتر انقلاب کنید!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به وضعیت پرنوسان کشورهای عربی و حاکمان دیکتاتور آن اشاره دارد که از ترس تغییرات خود را پنهان می کنند. بر این اساس، یکی از حاکمان عرب به مردم گفته است : بروید جلوتر انقلاب کنید! اینجا نه!

فتنه علیه انقلاب مصر

روزنامه العرب الیوم اردن با اشاره به تحولات اخیر مصر که در آن مسیحیان و مسلمانان با هم درگیر شده اند، این مسئله را توطئه ای از سوی مخالفان انقلاب علیه رژیم مبارک دانسته است.

تروریست لیبیایی!

روزنامه الوطن عربستان امروز به حمله وحشیانه قذافی علیه مردم لیبی توجه دارد که با دنبال کردن سیاست زمین سوخته چاههای نفتی و مناطق مسکونی را بمباران می کند.

قذافی صهیونیستی!

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به استفاده قذافی از مستشاران صهیونیست برای سرکوب مردم اشاره دارد که حتی به استفاده از جنگنده های اسرائیلی روی آورده است.

موانع مبارزه ضد صهیونیسم!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به موانع پیشروی ملتهای جهان عرب در راستای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی توجه دارد. بر این اساس، رژیمهای عربی مردم خود را با موانعی همچون فساد و سرکوب گرفتار کرده که آنان را از پرداختن به مسائل اصلی بازداشته اند.

ساعت تغییر در لیبی؛ 15 دقیقه مانده است

روزنامه عکاظ عربستان به فرارسیدن زمان تغییر در لیبی اشاره دارد که البته قذافی درصدد جلوگیری از آن است.

بندباز یمنی!

روزنامه الحیات به احتمال بالای سقوط رژیم "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور فعلی اشاره دارد که مردم خود را با زور و خشونت سرکوب می کند.

دایناسور لیبی!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به فروپاشی تدریجی رژیم دیکتاتوری و جنایتکار قذافی در لیبی اشاره دارد.

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