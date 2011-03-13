منچستریونایتد با حذف آرسنال به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شنبه شب در حضور 75 هزار تماشاگر ورزشگاه اولدترافورد با دو گل مقابل آرسنال به برتری رسید. گل های من یونایتد را "فابیو داسیلوا" در دقیقه 28 و "وین رونی" در دقیقه 49 به ثمر رساند.



"یوهان ژورو"، مدافع آرسنال، به دلیل برخورد با "هرناندز" بسختی از ناحیه شانه آسیب دید و تا پایان فصل قادر نخواهد بود تیم خود را همراهی کند.

بولتون در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 در زمین بیرمنگام پیروز شد. "کامرون جرومه" و "کوین فیلیپس" برای بیرمنگام در دقایق 38 و 80 گل زدند و یوهان الماندر (21)، کوین دیویس (66) و لی چونگ یونگ (90) برای بولتون گل زدند.

مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی انگلستان امروز طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* استوک سیتی - وستهام یونایتد

* منچسترسیتی - ریدینگ