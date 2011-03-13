  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۲

مدیر کل امور دانشجویان داخل به مهر خبر داد: وضعیت دانشجویان ایرانی مقیم ژاپن پس از زلزله/ ایرانیها گرفتار سونامی نشدند

مدیر کل امور دانشجویان داخل به مهر خبر داد: وضعیت دانشجویان ایرانی مقیم ژاپن پس از زلزله/ ایرانیها گرفتار سونامی نشدند

مدیر کل امور دانشجویان خارج از کشور از وجود 11 دانشجوی بورسیه ایرانی در شهرهای مختلف ژاپن خبر داد و گفت: حال همگی این دانشجویان خوب است.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ایمیلی که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان در ژاپن به دست ما رسیده دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور در صحت و سلامت کامل بسر می برند.

وی اظهار داشت: البته ما در شهر سیندای که سونامی در آن اتفاق افتاده دانشجوی ایرانی نداشتیم اما دانشجویان ما در سایر شهرهای ژاپن از سلامت کامل برخوردارند.
 
مدیر کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم گفت: ما در حال حاضر 11 دانشجوی بورسیه در شهرهای مختلف ژاپن داریم و تعداد دانشجویان غیربورسیه نیز بیشتر از این تعداد است.
 
وی اظهار داشت: خوشبختانه با تماسی که با دانشجویان ایرانی داشتیم تا کنون همه آنها در سلامت به سر می برند.
کد مطلب 1272976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها