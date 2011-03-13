مدیر کل امور دانشجویان داخل به مهر خبر داد: وضعیت دانشجویان ایرانی مقیم ژاپن پس از زلزله/ ایرانیها گرفتار سونامی نشدند

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ایمیلی که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان در ژاپن به دست ما رسیده دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور در صحت و سلامت کامل بسر می برند.

وی اظهار داشت: البته ما در شهر سیندای که سونامی در آن اتفاق افتاده دانشجوی ایرانی نداشتیم اما دانشجویان ما در سایر شهرهای ژاپن از سلامت کامل برخوردارند.

مدیر کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم گفت: ما در حال حاضر 11 دانشجوی بورسیه در شهرهای مختلف ژاپن داریم و تعداد دانشجویان غیربورسیه نیز بیشتر از این تعداد است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با تماسی که با دانشجویان ایرانی داشتیم تا کنون همه آنها در سلامت به سر می برند.