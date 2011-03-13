صادرات غیر نفتی آذربایجان غربی به 1.2 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه جمعه در آیین اختتامیه گردهمایی ائمه جمعه، فرمانداران و اعضای شورای تامین آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حوزه صادرات غیر نفتی استان مقام اول کشور را طی سالجاری کسب کرد، بیان داشت: بر اساس هدف گذاریهای انجام شده میزان ارزش ریالی صادرات غیر نفتی استان طی سال آینده باید به یک میلیارد و 200 میلیون دلار می رسد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به لحاظ برخورداری از بیشترین تعداد پایانه ها و گمرکات در کشور حائز مقام دوم است، افزود: در راستا اقدامات موثری جهت افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی در استان انجام شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین ضمن تاکید بر اینکه پایانه های مرزی استان سهم مهمی در ترانزیت کالا و عبور و مرور مسافر در کشور بر عهده دارند، اظهار داشت: ایجاد تاسیسات و زیرساختهای لازم در پایانه های مرزی جزو اولویت های عمرانی و اقتصادی استان قرار گرفته است.

جلال زاده توسعه صادرات غیر نفتی، کیفیت و سرعت در اجرای پروژه های عمرانی، نهضت فرهنگی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را اولویت های مهم استان جهت توسعه و آبادانی منطقه دانست و گفت: برنامه ریزیهای لازم برای عملیاتی شدن این اولویت ها در استان انجام شده است.

اعطای 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای زد بازده اقتصادی

وی در ادامه از اعطای 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی از سال 85 تا کنون جهت اجرای طرحهای بنگاههای اقتصادی زود بازده و کار آفرین در آذربایجان غربی خبر داد و خاطر نشان کرد: سهم استان از بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در سالجاری 20 هزار میلیارد ریال بوده که شش هزار میلیارد ریال از این میزان تا کنون جذب نشده و در صدد هستیم این اعتبار طی نیمه اول سال 90 توسط استان جذب شود.

به گفته استاندار آذربایجان غربی امروز در تمام شهرهای استان شهرکها و نواحی صنعتی فعال بوده و حتی دور افتاده ترین شهرهای استان نیز کالاهای تولیدی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی و دامداری به کشورهای مختلف جهان صادر می شود.

جلال زاده با بیان اینکه نرخ بیکاری در آذربایجان غربی سه درصد از متوسط کشوری پایین تر است، افزود: امسال از میزان اشتغال هدف گذاری شده برای استان که بالغ بر 39 هزار شغل جدید بود، 49 هزار فرصت شغلی برای افراد جویای کار ایجاد شد.

20 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی احداث می شود

این مقام مسئول از در دست احداث بودن 20 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان خبر داد و بیان داشت: دولت با اهدای زمین رایگان به متقاضیان، گامی بزرگ در خانه دار شدن اقشار کم درآمد برداشته و دستگاههای اجرایی باید برای تحقق این سیاست اصولی و عدالت محور دولت همکاری کنند.

وی ضمن تقدیر از بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات به پروژه های مسکن مهر استان اظهار داشت: سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل تعاون و دستگاههای خدمات رسان باید بر روند اجرای مسکن مهر نظارت دقیق داشته باشند.

جلال زاده با اشاره به لزوم جذب سهم مشارکت اعضا تعاونی های مسکن مهر گفت: جذب سهم مشارکت اعضا تعاونیهای مسکن مهر در تامین هزینه های ساخت، علاوه بر رفع مشکل نقدینگی پروژه ها، روند اجرایی واحدها را تسریع می کند.

خاورمیانه جدید به نفع اسلام در حال شکل گیری است

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه خاورمیانه جدید با وجود تلاش های سردمداران استکبار در جهان به نفع اسلام در حال شکل گیری است، خاطر نشان کرد: با اراده خداوند، وحدت و همدلی در بین مردم، رژیمهای استبدادی یکی پس از دیگری در هم شکسته و این معجزه الهی است.

وی ضعیف شدن ستونهای حکومت غیر مشروع صهیونیست ها را از مهمترین پیامدهای انقلاب های مردم کشورهای مسلمان مصر، تونس، لیبی و یمن بر شمرد و گفت: بیداری اسلامی کشورهای منطقه را فرا گرفته و به ادعای بسیاری از رهبران جنبش های ضد استکباری در این کشورها، انقلاب آنها از انقلاب اسلامی ایران تاثیر گرفته است .