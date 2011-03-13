جوشش آب در چشمه باستانی غربالبیز پس از 7 ماه خشکی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بارش باران در چند روز اخیر بر روی برفهای دامنه شیرکوه سبب جاری شدن آب در چشمه غربالبیز شده است.

این چشمه به لحاظ زیبایی طبیعی و شرایط مناسب برای زندگی انسان از دوران باستان مورد استفاده قرار گرفته و تاکنون نیز جریان دارد.

این چشمه به صورت یک فرورفتگی طبیعی است و هر سال در اوایل بهار آبی گوارا و زلال از کوه‌ های منطقه در آن جاری می ‌شود و در این فرو رفتگی می ‌ریزد و به دریاچه‌ ای طبیعی تبدیل می‌ شود.

روزگاری این چشمه به قدری پرآب بود که در رود پایین دستی آن قایق‌ ها بر روی آب روان و اسباب تفرج مسافران و گردشگران به این منطقه شده بودند.

مجموعه گردشگری غربالبیز با مساحتی قریب به 10 هکتار در مجاورت روستای "مدوار" و در دامنه کوهی به همین نام با چشم‌ اندازی زیبا و طبیعتی منحصر به فرد و با محوریت چشمه ‌ای که آب را از حفره ‌های داخل کوه درمحل جاری می‌سازد، از نخستین مجتمع‌ های زیستی انسان در منطقه به شمار می‌ رود.

غربالبیز یکی از جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان مهریز به شمار می رود که هر سال به ویژه در ایام نوروز مسافران بسیاری را به سوی خود فرا می خواند.