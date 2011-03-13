ارگ بم آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در بم، حسین شایق عصر شنبه در جلسه شورای اداری بم با اشاره به آمادگی شهرستان بم برای پذیرایی از میهمانان نوروزی گفت: ارگ بم از گذشته یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور محسوب می شده است و علیرغم تخریب این ارگ در زمین لرزه همچنان بسیاری از گردشگران خواهان بازدید از این اثر تاریخی هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری 167 هزار نفر از این ارگ بازدید کرده اند و پیش بینی می شود در سال جاری این رقم افزایش یابد.

شایق تصریح کرد: این ارگ به نمادی از استقامت و صبر مردم بم پس از زمین لرزه مهیب این شهر تبدیل شده است.

وی گفت: بازسازی و مرمت این بنا نیز همچنان ادامه دارد و امیدواریم با تخصیص اعتبار بیشتر هر چه زودتر به پایان برسد اما هم اکنون نیز بسیاری از مسیرهای گردشگری این بنا آماده بازدید هم وطنان است.

وی در ادامه به کندی احداث محور بم - کرمان بعنوان یکی از محورهای پرحادثه استان کرمان اشاره کرد و گفت: در واقع هم اکنون دلیل متوقف شدن این طرح نبود قیر است.

فرماندار بم افزود: در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده است و امیدواریم این مشکل بزودی برطرف شود.

وی در ادامه به آمادگی ارگ جدید برم نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری میزان بازدید از این منطقه ویژه اقتصادی 136 هزار نفر بوده است و با توجه به برنامه های ویژه ارگ جدید آماده پذیرایی از میهمانان بیشتر هستیم.

