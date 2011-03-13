112 پایگاه اورژانس طی ایام نوروز در کرمان مستقر می شود

محمد صابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین استان کشور است و با توجه به وجود جاده های زیاد و قرار گرفتن استان در بین راه استانهای مختلف این استان شاهد عبور و مرور گسترده میهمانان نوروزی است.
وی افزود: برای افزایش آمادگی در صورت بروز سوانح رانندگی در استان کرمان 112 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در کرمان راه اندازی می شود.
صابری نیا اضافه کرد: برای افزایش آمادگی برای خدمات دهی به میهمانان نوروزی همچنین تعدادی آمبولانس پشتیبان در کرمان، بم، رفسنجان، جیرفت و سیرجان در نظر گرفته شده است.
وی از حضور فعال اورژانس در جاده ها خبر داد و گفت: ایجاد کمپهای سلامت برای میهمانان، درمان سرپایی، خدمات بهداشتی از جمله برنامه های اورژانس در این ایام است.
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