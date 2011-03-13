112 پایگاه اورژانس طی ایام نوروز در کرمان مستقر می شود

محمد صابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین استان کشور است و با توجه به وجود جاده های زیاد و قرار گرفتن استان در بین راه استانهای مختلف این استان شاهد عبور و مرور گسترده میهمانان نوروزی است.

وی افزود: برای افزایش آمادگی در صورت بروز سوانح رانندگی در استان کرمان 112 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در کرمان راه اندازی می شود.

صابری نیا اضافه کرد: برای افزایش آمادگی برای خدمات دهی به میهمانان نوروزی همچنین تعدادی آمبولانس پشتیبان در کرمان، بم، رفسنجان، جیرفت و سیرجان در نظر گرفته شده است.

وی از حضور فعال اورژانس در جاده ها خبر داد و گفت: ایجاد کمپهای سلامت برای میهمانان، درمان سرپایی، خدمات بهداشتی از جمله برنامه های اورژانس در این ایام است.

وی از نظارت دقیق بهداشتی بر مراکز خدمات دهی به مردم توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد و گفت: مراکز خدمات درمانی نیز در این ایام باز و آماده اراده خدمات هستند.



