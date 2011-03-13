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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۷

دومین پیروزی حریف پرسپولیس در لیگ ازبکستان/ رقابت نزدیک در صدر جدول ازبک‌ها

دومین پیروزی حریف پرسپولیس در لیگ ازبکستان/ رقابت نزدیک در صدر جدول ازبک‌ها

بنیادکار ازبکستان، حریف پرسپولیس در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ این کشور را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان روز یکشنبه با پیروزی تیم‌های نفتچی، آندیجان، باخور و بنیادکار به اتمام رسید. بنیادکار که نماینده اول فوتبال ازبکستان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، روز یکشنبه در ورزشگاه جار شهر تاشکند به دیدار "نوفباخور نامانجان" رفت و موفق شد این تیم را با یک گل از پیش رو بردارد.

تیم بنیادکار با این پیروزی 6 امتیازی شد و با تفاضل گل 3+ در کنار تیم‌های پاختاکور و نسف در صدر جدول رده بندی لیگ ازبکستان ایستاد.

بنیادکار ازبکستان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، الوحده امارات و الاتحاد عربستان همگروه است. این تیم روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته دوم رقابت‌ها در خانه از الاتحاد عربستان پذیرایی خواهد کرد.

کد مطلب 1272993

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