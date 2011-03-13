به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان روز یکشنبه با پیروزی تیم‌های نفتچی، آندیجان، باخور و بنیادکار به اتمام رسید. بنیادکار که نماینده اول فوتبال ازبکستان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، روز یکشنبه در ورزشگاه جار شهر تاشکند به دیدار "نوفباخور نامانجان" رفت و موفق شد این تیم را با یک گل از پیش رو بردارد.

تیم بنیادکار با این پیروزی 6 امتیازی شد و با تفاضل گل 3+ در کنار تیم‌های پاختاکور و نسف در صدر جدول رده بندی لیگ ازبکستان ایستاد.

بنیادکار ازبکستان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، الوحده امارات و الاتحاد عربستان همگروه است. این تیم روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته دوم رقابت‌ها در خانه از الاتحاد عربستان پذیرایی خواهد کرد.