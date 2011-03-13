بکارگیری سلاح های شیمیایی غیرانسانی ترین شیوه در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در چهارمین همایش علمی، حقوقی و نظامی مبارزه با سلاح های شیمیایی که شنبه شب با حضور جمعی از مصدومان آسیب دیده عراق در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: رژیم بعث عراق با حمایت کشورهای استکباری غیرانسانی ترین شیوه را در جنگ علیه کشورمان به کار گرفت.

وی اشاره به پیروزی افتخار آمیز رزمندگان کشورمان در عملیات والفجر 10 گفت: رژیم بعث عراق در پی شکست در این عملیات چندین بار و با استفاده از سلاح های شیمیایی مناطق مرزی خود و کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد حمله قرار داد.

وی افزود: آزادسازی شهر های حلبچه، خرمال، دوجیله، بیاره و طویله به طول نزدیک هزار و 200 کیلومتر، فراهم سازی مقدمات تصرف سد در بندیخان، انسداد عقبه اصلی دشمن در استان سلیمانیه سه هدف نظامی عملیات والفجر 10 بود که با ایثارگری های رزمندگان با موفقیت انجام شد.

نماینده ولی فقیطه در استان کردستان با اعلام اینکه بشر در همان ابتدا در مبارزه با دشمنان خود از سم استفاده می کرد، خاطر نشان کرد: به دلیل غیر انسانی بودن این اقدام و به خطر افتادن جان انسان های بی گناه این اقدام هیچ گاه از سوی مومنان صورت نگرفت، بلکه توسط افرادی که برای انسانیت هیچ ارزشی قائل نبودند، انجام می شد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه یادآور شد: مستکبرین آمریکا، اسرائیل، صدام و قذافی برای رسیدن به اهداف شوم خود از هر اقدام غیر انسانی استفاده می کردند و امروز نیز این شیوه از سوی دشمنان اسلام و مسلمانان مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اعلام اینکه در جنگ یک سری قوانین و مقررات را باید رعایت کرد، بیان داشت: این قوانین و مقررات باید از سوی دو کشور در حال جنگ رعایت شود که رژیم بعث عراق در جنگ بر علیه کشورمان تمامی قواعد بین المللی را زیرپا گذاشت و کشورهای مدعی نیز در این بخش سکوت پیشه کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه خطر تروریسم جامعه‌ ی جهانی را تهدید می‌ کند، ادامه داد: استفاده از سلاح‌های شیمیایی یکی از ابزارهای تروریست‌ها است.

در ادامه جلسه چند قطعه شعر در بیان مظلومیت آسیب دیدگان سلاح های شیمیایی رژیم بعثی عراق قرائت و چند برنامه فرهنگی برگزار شد.