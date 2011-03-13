44 کانون تب برفکی در کرمان کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی شنبه شب در جمع مسئولان دامپزشکی کرمان با اشاره به قرار گرفتن کرمان در مسیر قاچاق دام گفت: این مسئله مهمترین عامل در شیوع بیماریهای مسری دامی در کرمان محسوب می شود که با همکاری دستگاه های مختلف توانسته ایم آن را کنترل کنیم.

زیدآبادی استفاده از نظرات ارزشمند هیئت علمی دانشکده دامپزشکی کرمان را بسیار ارزشمند ارزیابی و خواستار همکاری بیشتر کارشناسان موسسه رازی و دانشکده دامپزشکی در خصوص ارائه راهکار جهت مبارزه با بیماریهای مذکور شود.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان تعداد کانون های تب برفکی از ابتدای سالجاری را 44 مورد اعلام کرد و گفت: با انجام اقدامات موثر قرنطینه ای و همکاری مستقیم اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بخصوص نیروی انتظامی، دادستانی و قضات رسیدگی کننده به پرونده قاچاق دام موفق به کنترل این بیماری شده ایم.

وی در ادامه خواستار ممانعت از فعالیت واحد پرورش طیور غیرمجاز استان که نقش مهمی در انتشار بیماریهای مسری طیور ایفا می کنند شد و اعلام کرد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی این اقدام در حال انجام است که با همکاری خوب و قول مساعد به نظر می رسد در آینده ای نزدیک از ادامه فعالیت این واحدها جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی همچنین بر کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویان با همکاری اداره کل دامپزشکی تاکید و خواستار بررسی و تحقیقات بیشتر در زمینه کنترل و مهار بیماریهای دامی و مشکلات بهداشتی موجود شدند.