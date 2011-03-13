شکست مخالفان انقلاب مصر/ غرب از تجربه عراق عبرت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "منیر فخری عادل نور" وزیر جدید گردشگری مصر در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" درباره وضعیت فعلی در کشورش اظهار داشت : یک اقلیتی در مصر وجود دارد که می خواهند این انقلاب را شکست دهند، اما آنها هیچ موفقیتی نخواهند داشت. جنبشهای دموکراتیک در روز جمعه نیز در میدان تحریر جمع شدند و بار دیگر از اهدافشان دفاع کردند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : من هیچ شکی به شورای عالی نظامی در مصر ندارم. آنها می خواهند در اسرع وقت قدرت را به یک حکومت انتخاب شده توسط ملت و آزاد واگذار کنند.



وی در ادامه اظهار داشت : روند اصلاح قانون اساسی در کشور ما در حال پیشرفت است. یک کمیته قانون اساسی تشکیل شده و تغییرات این قانون پیشنهاد داده شده است که تضمین کننده یک انتخابات منصفانه و آزاد در کشور است.



عادل نور در بخش دیگری از این گفتگو درباره نامزد شدن عمر موسی برای ریاست جمهوری مصر و اینکه وی در حال حاضر رئیس اتحادیه عرب نیز هست و این مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت : نه من این طور فکر نمی کنم. مسئولیت وی به زودی تمام می شود. وی یک نامزد موفق برای این سمت است، البته نامزدهای دیگری هم وجود داردند.



وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره تصمیمات غرب مبنی بر مداخله نظامی در لیبی گفت : غرب اخیرا تجربه های دردناکی در عراق داشته است و باید از این تجربیات درس گرفته و به هیچ وجه در امور لیبی دخالت نکند.



وی افزود: اتحادیه عرب و یا اتحادیه آفریقا باید برای حل بحران لیبی وساطت کنند.