127 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کرمان رسیدگی شد

مهدی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه 127 هزار و 495 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف کرمان رسیدگی شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 116 هزار و 876 فقره پرونده مختومه شده و از این تعداد مختومه نیز، 38 هزار و 792 فقره به مصالحه منجر شده است.

تقی زاده افزود: بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مربوط به مطالبات حقوقی است.

وی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف استان کرمان براساس آخرین گزارش مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه از نظر بیشترین نسبت صلح به ازاء هر شورای فعال، در رتبه سوم کشوری و براساس بیشترین صلح نسبت به پرونده های قابل صلح در رتبه هفتم کشور و براساس نسبت صلح به کل پرونده های مختومه در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

تقی زاده با اشاره به ورود 16 هزار و 815 فقره پرونده مربوط به مطالبات شرکت مخابرات استان، گفت: از ابتدای تیر ماه امسال، 11 هزار و 306 فقره دادخواست مربوط به تلفن ثابت و پنج هزار و 509 فقره مربوط به تلفن همراه جهت رسیدگی به 14 شورای حل اختلاف شهرستان کرمان ارجاع گردیده و تاکنون بیش از شش هزار فقره پرونده منتهی به صدور دادنامه شده که رقم وصولی آن بیش از هفت میلیارد ریال برآورد می شود.

