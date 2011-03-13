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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

127 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کرمان رسیدگی شد

127 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کرمان رسیدگی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی شوراهای حل اختلاف کرمان از رسیدگی به 127 هزار پرونده در سال جاری در شوراهای حل اختلاف کرمان خبر داد.

مهدی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه 127 هزار و 495 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف کرمان رسیدگی شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 116 هزار و 876 فقره پرونده مختومه شده و از این تعداد مختومه نیز، 38 هزار و 792 فقره به مصالحه منجر شده است.

تقی زاده افزود: بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مربوط به مطالبات حقوقی است.

وی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف استان کرمان براساس آخرین گزارش مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه از نظر بیشترین نسبت صلح به ازاء هر شورای فعال، در رتبه سوم کشوری و براساس بیشترین صلح نسبت به پرونده های قابل صلح در رتبه هفتم کشور و براساس نسبت صلح به کل پرونده های مختومه در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

تقی زاده با اشاره به ورود 16 هزار و 815 فقره پرونده مربوط به مطالبات شرکت مخابرات استان، گفت: از ابتدای تیر ماه امسال، 11 هزار و 306 فقره دادخواست مربوط به تلفن ثابت و پنج هزار و 509 فقره مربوط به تلفن همراه جهت رسیدگی به 14 شورای حل اختلاف شهرستان کرمان ارجاع گردیده و تاکنون بیش از شش هزار فقره پرونده منتهی به صدور دادنامه شده که رقم وصولی آن بیش از هفت میلیارد ریال برآورد می شود.
 

کد مطلب 1273000

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