ترکیب تیم ملی تکواندو در پنج وزن مشخص شد/ دیدار انتخابی در وزن ششم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم کادر فنی تیم ملی محمد باقری معمتد، مسعود حجی زواره و یوسف کرمی به دلیل مصدومیت در رقابتهای بین المللی شرکت نکردند. حذف فروغی کیا در وزن چهارم و خدامی در وزن هفتم در تورنمنت آلمان باعث شد حضور معمتد و کرمی در اوزان چهام و هفتم تیم ملی برای شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان قطعی شود.

اما در وزن ششم فرزاد عبداللهی روز گذشته موفق به کسب مدال طلا شد. به همین دلیل دیدار انتخابی بین او و مسعود حجی زواره نماینده این وزن را مشخص خواهد کرد. علیرضا نصر آزادانی و کوروش رجلی هم با کسب مدال نقره در رقابتهای روز گذشته جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کردند.

در وزن اول هم حضور میثم باقری در ترکیب اصلی تیم ملی برای رقابتهای جهانی قطعی شده است. نمایندگان اوزان دوم و سوم نیز در پایان رقابتهای امروز در آلمان مشخص خواهد شد. رقابتهای تکواندو قهرمانی جهانی اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی کره‌جنوبی برگزار خواهد شد.