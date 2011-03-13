به گزارش خبرگزاری مهر، گروههای تولیدی این شبکه با ویژه برنامههایی شامل نمایه، سالنامه سیاسی 89، چرتکه، مستند دانش هستهای، میراث ماندگار، صبح با خبر، دونیم ساعت، رویدادهای مهم ورزشی سال89، هر روز ورزش، جمعه با ورزش و گفتگوهای زنده در ایام تعطیلات نوروز سال 90 در خدمت مخاطبین و بینندگان خواهند بود.
گروه سیاسی اقتصادی شبکه خبر برای ایام نوروز 90 ویژه برنامههایی تهیه کرده است. ویژه برنامه ترکیبی نمایه در17 قسمت 10 دقیقهای به تهیهکنندگی اسماعیل ابراهیمیان با موضوع تجربههای انقلاب اسلامی در دست تولید است.
برنامه "نمایه" مهمترین تجربه انقلاب اسلامی در 32 سال گذشته را با نگاه تحلیلی به دستاوردها ونیز ترسیم چشم اندازها وافقهایی که باید پیموده شود، تبیین و تشریح میکند. این برنامه از روز اول نوروز تا 17 فروردین هر روز ساعت 18:45دقیقه از شبکه خبر پخش میشود.
برنامه "سالنامه سیاسی89" در 15 قسمت 20 دقیقهای تولید شده و رویکرد تحلیلی - اطلاع رسانی به وقایع ایران و جهان در سالی که گذشت دارد. این برنامه به تهیهکنندگی مجید زینالعابدین تولید شده و از 28 اسفندماه تا 13 فروردین ماه هر روز از شبکه خبر پخش میشود.
برنامه "چرتکه" رویدادهای مختلف اقتصادی در سال 89 و علل و ریشههای تحولات اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد.در این برنامه موضوعهایی همچون بازار ارز، طلا، بورس و سهام، مسکن، خودرو، لوازم خانگی، فلزات، مالیات، هدفمندی یارانه ها و ... بررسی میشود.
مستند "دانش هستهای" به تهیهکنندگی عظیمی در 26 قسمت 15 دقیقهای تهیه شده که 14 قسمت آن در ایام تعطیلات نوروز از شبکه خبر پخش خواهد شد. هدف از ساخت این برنامه معرفی دستاوردهای دانش هستهای ایران است.
مستند "میراث ماندگار" کاری از گروه علمی فرهنگی هنری شبکه خبر به تهیهکنندگی خشایار بکان است که در 52 قسمت سه دقیقهای تولید و در ایام تعطیلات نوروز از شبکه خبر پخش میشود.ژ
گروه علمی فرهنگی وهنری شبکه خبر در ایام تعطیلات نوروز برنامه زنده "صبح با خبر" خود را به ویژه برنامههای مرتبط با نوروز 90 اختصاص میدهد.
برنامه رویدادهای مهم ورزشی سال 89 با نگاه امیدآفرینی و موفقیت گروههای ورزشی داخلی از شبکه خبر پخش میشود. برنامه "هر روز با ورزش" کاری از گروه ورزش شبکه خبر به تهیهکنندگی قاسم دلقوی و حسین اسماعیلی است که در 14 قسمت 30 دقیقه ساخته شده و در ایام نوروز ساعت 12:15 هر روز از شبکه خبر پخش میشود.
برنامه "جمعه با ورزش" کاری از گروه ورزشی شبکه خبر به تهیهکنندگی کامبیز بزرگمهر است که در سه قسمت 40 دقیقهای با موضوع اتفاقات ورزشی همچنین بررسی و جمعبندی رویدادهای ورزشی سال 89 به صورت ترکیبی ساخته شده است.
در ایام نوروز سال 90 شبکه خبر ویژه برنامههایی را در بخش گروه زنده تدارک دیده است و در این برنامهها سوژههای خبری و مسائل روز با حضور کارشناسان با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی بررسی میشود.
برنامه زنده "دو نیم ساعت" کاری از واحد اطلاعات و اخبار شبکه خبر است که موضوعهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و....را درقالب بحث و گفتگوهای چالشی از منظر دو دیدگاه مختلف بررسی میکند.
این برنامه در تعطیلات نوروز ضمن دعوت از کارشناسان و دست اندرکاران مرتبط با موضوع برنامه به مسائل و پیرامون نوروز ازقبیل سفرهای نوروزی ،وضعیت راهها، اورژانس و... میپردازد.
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